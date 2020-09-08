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Siyaset Mustafa Akıncı'dan yeni bir skandal açıklama daha: 'Anavatan-Yavruvatan'dan vazgeçilmeli
Siyaset

Mustafa Akıncı'dan yeni bir skandal açıklama daha: 'Anavatan-Yavruvatan'dan vazgeçilmeli

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Türkiye ile ilgili skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Akıncı, anavatan-yavruvatan söyleminin terk edilerek KKTC’nin kendi kendine yeten bir devlet olması gerektiğini savundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 12:18:00 -
Mustafa Akıncı'dan yeni bir skandal açıklama daha: 'Anavatan-Yavruvatan'dan vazgeçilmeli

Skandal çıkışlarıyla tepki çeken KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan tartışmalara neden olacak yeni bir açıklama geldi. Türkiye Akdeniz’de hem kendi haklarını hem de KKTC’nin haklarını korumak için mücadele verirken Akıncı, anavatan-yavruvatan edebiyatı verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Avrupa merkezli medya organı Euronews'e röportaj veren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, skandal açıklamalarda bulundu.

Skandal açıklamaları nedeniyle tepki çeken Mustafa Akıncı, kendisi hakkında yapılan "Türkiye düşmanı" yorumlarına tepki gösterdi.

Kendisinin bilinçli olarak Türkiye düşmanı gibi yansıtıldığını iddia eden Akıncı, Türkiye ve KKTC ilişkileriyle ilgili yine tepki çekecek açıklamalarda bulundu.

“Anavatan-yavruvatan yüreklerimizde kalsın”

Türkiye ile kardeşlik hukuku oluşturmaya gayret gösterdiğini belirten Akıncı, ancak anavatan-yavru vatan söyleminden vazgeçilerek KKTC’nin kendine yeten bir devlet konumuna gelmesini istediğini söyledi.

Akıncı "Anavatan-yavruvatan bunlar yüreklerimizde kalsın, gerçek hayatta dünyaya ‘biz tanıyoruz, siz de tanıyın’ denilen bir varlıksak, devletsek bu devletin de artık kendi kendine yeten, kendi kendini yönetme becerisine sahip bir varlık olduğunu, olması gerektiğini, ona o çerçevede yardımcı olunması gerektiğini kavramamız lazım" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nin artık balık verilen değil, balık tutan bir seviyeye gelmesi gerektiğini ifade eden Akıncı, Türkiye ile KKTC arasında bir ast üst ilişkisi kurmak istendiğini söyledi.

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Yorumlar

OSMAN GENÇ

1974'te ve daha öncesinde neden kendine yetmedin o zaman? Suyunu bile Türkiye veriyor. Keselim suyunu da kendine yet bakalım.
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Bekir

Bu adamın geçmişini araştırın kesin rum çıkar...
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