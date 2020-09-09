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Aktüel Muş'ta silah ve mühimmat ele geçirildi
Aktüel

Muş'ta silah ve mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-09 10:31:42 -
Muş'ta silah ve mühimmat ele geçirildi

MUŞ (AA) - Muş'ta düzenlenen operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-8 Eylül tarihleri arasında silah ve mühimmat, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile tarihi eser kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, kalaşnikof piyade tüfeği, 7 tabanca, 6 av tüfeği, 253 tabanca fişeği, 164 av tüfeği kartuşu, 6 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 29 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 14 tabanca şarjörü, 18 gram esrar, 10 gram sentetik uyuşturucu, 5 mezar taşı ele geçirildi.

Haklarında tahkikat başlatılan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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