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Aktüel

Muş’ta renk cümbüşü

Baharın gelmesiyle birlikte Muş Ovası kırmızıya bürünürken, yüksek kesimler ise ters lalelerle göz kamaştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 10:09:52 -
Muş’ta renk cümbüşü

Baharın gelmesiyle birlikte Muş Ovası kırmızıya bürünürken, yüksek kesimler ise ters lalelerle göz kamaştırıyor.


Muş’ta havaların ısınmasıyla birlikte doğa harikası bitkiler ortaya çıkmaya başladı. Her yıl boy gösteren laleler ovayı süslerken, yüksek kesim ve vadilerde ise eşsiz güzellik sunan ters laleler doyumsuz bir görüntü oluşturuyor. Merkeze bağlı Karaağaçlı beldesi yakınındaki dağlık alanda yeşeren ters laleler, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ulaşılması güç olan ters laleler, dağ yamacındaki kayalıklarla birleşerek doyumsuz seyir zevki sunuyor.

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