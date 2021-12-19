Muş’ta okullar tatil mi? Muş’ta yarın okullar tatil mi? 20 Aralık 2021 Pazartesi Muş kar tatili haberi!

Meteoroloji son hava durumu tahmininde balkanlar üzerinden gelen kar yağışı ve soğuklar için alarm verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir’in kuzey ve batısı, Bursa'nın güneyi, Konya'nın güney ve batısı, Burdur'un güney ve doğusunun yüksekleri, Isparta çevreleri, Antalya çevreleri, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli'nin yüksekleri ile Muğla'nın Yüksekleri, Antalya, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Muş’un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Muş'ta 1600 rakımlı Yukarıyongalı köyü kar altında kaldı. İki günde yaklaşık 60 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, evleri, araçları ve traktörleri kara gömdü. Muş’ta okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. 20 Aralık Muş’ta kar tatili var mı?

Muş’ta okullar tatil mi?

Muş’ta okullar tatil mi? 20 Aralık Muş okullar tatil mi sorusuna Muş’ta yaşayan öğrenciler ve veliler yanıt arıyor. Son dakika Muş Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi? Muş’ta bu gece ve yarın etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle okullara kar tatili gündeme geldi. Muş’ta yarın okullar tatil mi sorusuna henüz bir yanıt gelmedi. Muş Valiliği kar tatili açıklaması olduğu takdirde haberimizden okunabilecek.