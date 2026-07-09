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Gündem Muş'ta firari dolandırıcıya polis kelepçesi!
Gündem

Muş'ta firari dolandırıcıya polis kelepçesi!

Yeniakit Publisher
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Muş'ta firari dolandırıcıya polis kelepçesi!

Muş'ta çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 aydır firari olan hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından aranan ve yaklaşık 10 aydır cezaevi firarisi olan şahıs yakalandı.

Hakkında toplam 3 yıl 7 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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