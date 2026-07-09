Ataklı yine atak geçirdi! Bahçe: Rahatsız olmuş çapsız zevzek!

Yazar Zeki Bahçe, Ataklı’nın “Atak geçirdiği” anları paylaşarak, “NATO Zirvesi'nde Mehter Marşı'nın mızrakları Can Ataklı'nın gözüne girmiş... Rahatsız olmuş çapsız zevzek...” dedi.

MEHTER, REJİMİN DEĞİŞTİĞİNİ GÖSTERİYORMUŞ!

Zeki Bahçe, Can Ataklı’nın NATO üyesi ülke liderlerinin Külliye’de Mehter Marşı ile karşılanmasını hazmedemediğini gösteren, “Türkiye artık 'Atatürk Türkiye'si' değil. Mehterler falan boşuna çıkmadı. Mehter tarih falan değil. Rejimin değiştiğini gösteriyor. Ne işi var kardeşim Cumhuriyet Türkiye'sinde? 16 devlet hepsi birbirine benzeyen kıyafetlerle ellerinde mızraklar, bayraklar öbür tarafta mehter. Ne alakası var yani? Orada göze sokar gibi gösteriyoruz. Sonra bana göre çok ayıp olan bir şey ‘Yeniçeri'yi biliyor onlar’ falan. Geçmişi hatırlatmak... Neyi hatırlatıyoruz?” şeklindeki ifadelerini paylaşarak, “Rahatsız olmuş çapsız zevzek!” yorumunda bulundu.