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Dünya Yapay zeka alarmı! Ünlülerin ses ve görüntüsüyle 43 binden fazla sahte içerik üretildi
Dünya

Yapay zeka alarmı! Ünlülerin ses ve görüntüsüyle 43 binden fazla sahte içerik üretildi

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Yapay zeka alarmı! Ünlülerin ses ve görüntüsüyle 43 binden fazla sahte içerik üretildi

Japonya’da Haziran-Ağustos 2025 döneminde ünlüler ve seslendirme sanatçılarının ses ya da görüntülerinin izinsiz kullanıldığı 43 binden fazla yapay zeka üretimi video ve görsel tespit edildi...

Japonya’da yapay zekayla hazırlanan sahte içerikler ünlü isimler için ciddi bir hak ihlaline dönüştü. Kyodo'nun haberine göre, Japonya Tanıtım Hakları Koruma Örgütü, sosyal medya platformlarındaki görüntüleri inceledi.

 

43 binden fazla görsel-video tespit edildi

İnceleme sonucunda, Haziran-Ağustos 2025 döneminde, Japon ünlüler ile seslendirme sanatçılarının görüntü veya seslerinin izinsiz kullanıldığı, yapay zekayla oluşturulan 43 binden fazla görsel ve video tespit edildi.

 

Örgüt, yapay zekayla üretilen sahte içerikler dolayısıyla ünlülerin ve diğer hak sahiplerinin uğradığı ekonomik kaybın 12 milyon ila 28 milyon dolar olduğunu ve bu içeriklerin yaklaşık 335 milyon kez görüntülendiğini belirtti.

 

Örgütten bir yetkili, "İzinsiz kullanım şüphesi bulunan paylaşımların yaygınlığı son derece endişe verici. Bir sesin orijinaliyle eşleşip eşleşmediğini belirlemek özellikle zor olduğundan, tespit ettiğimiz vakalar muhtemelen buzdağının sadece görünen kısmıdır." ifadelerini kullandı.

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