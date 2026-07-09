MSB'dan CAATSA mesajı: Açık veya örtülü tüm kısıtlamalar kaldırılmalı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısını yapımı süren Ay Yıldız Müşterek Karargâhı'nda gerçekleştirdi. Toplantıda, NATO Liderler Zirvesi, terörle mücadele faaliyetleri, hudut güvenliği, savunma sanayii projeleri ve personel teminine ilişkin son gelişmeler paylaşıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın CAATSA yaptırımlarıyla ilgili açıklamalarına değinen Bakanlık, Türkiye'nin NATO'nun güçlü ve etkin bir müttefiki olarak ittifakın caydırıcılığına katkı sunduğunu belirterek, savunma sanayiine yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılması yönündeki beklentisini yineledi. MSB açıklamasında, "Beklentimiz, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. ABD Başkanı'nın açıklamalarını memnuniyetle karşılıyor, müttefiklerimizle kısıtlamalar yerine karşılıklı güven ve dayanışmanın güçlendirilmesini destekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Toplantıda ayrıca 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi de değerlendirildi. Bakanlık, zirvenin ortak savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve müttefikler arasındaki dayanışmanın artırılması açısından önemli kararların alındığı tarihi bir organizasyon olduğunu belirtti.

MSB'den yapılan açıklamada, "Ülkemiz, NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşuna katkı sağlayan güvenilir ve sorumluluk sahibi bir müttefik olarak uluslararası barış, güvenlik ve istikrara katkı sunmaya devam edecektir" ifadeleri yer aldı.

MSB kaynakları, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarını aynı yerleşkede buluşturacak Ay Yıldız Karargahı'nın yalnızca modern bir askerî yerleşke değil, Türk Silahlı Kuvvetlerinin müşterek harekât anlayışını, kurumsal bütünleşmesini ve değişen güvenlik ortamına uyum kabiliyetini yansıtan stratejik bir vizyon projesi olduğunu belirtti.

Açıklamada, ileri teknolojik altyapısı ve çağdaş komuta-kontrol imkanlarıyla Ay Yıldız Karargahı'nın Türkiye'nin savunma alanındaki güçlü iradesinin somut göstergelerinden biri olacağı ifade edildi.

NATO ZİRVESİ DEĞERLENDİRİLDİ

Bakanlık, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 36'ncı NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını belitti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

7-8 Temmuz’da Ankara'da başarıyla gerçekleştirilen 36’ncı NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi, 360 derece güvenlik anlayışı çerçevesinde İttifakın karşı karşıya bulunduğu güncel tehditlerin kapsamlı şekilde ele alındığı, ortak caydırıcılık ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik stratejik kararların değerlendirildiği tarihî bir buluşma olmuştur.

Zirve; müttefikler arasındaki dayanışmayı pekiştirirken, değişen güvenlik ortamına yönelik ortak vizyonun geliştirilmesine ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğine ilişkin müşterek yaklaşımın güçlendirilmesine de önemli katkılar sağlamıştır.

NATO Zirvesi kapsamında icra edilen Savunma Sanayii Forumu ile Sayın Bakanımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Savunma Bakanları Resepsiyonu; müttefikler arasında savunma sanayiinde ortak üretim ve teknoloji iş birliğinin geliştirilmesine, ortak güvenlik anlayışının pekiştirilmesine ve Türkiye'nin yerli ve millî savunma sanayiinde ulaştığı yüksek teknolojik yetkinlik, güçlü üretim kapasitesi ve yenilikçi vizyonunun uluslararası platformda bir kez daha ortaya konulmasına vesile olmuştur.

Türkiye; güçlü ordusu, gelişen yerli ve millî savunma sanayii, etkin savunma diplomasisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen çok boyutlu dış politika anlayışıyla; krizlerin çözümüne katkı sunan, diyalog kanallarını açık tutan, bölgesel ve küresel barış ile istikrarı destekleyen yapıcı yaklaşımını kararlılıkla sürdürmektedir.

Bu anlayış doğrultusunda ülkemiz, NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşuna katkı sağlayan güvenilir ve sorumluluk sahibi bir müttefik olarak uluslararası barış, güvenlik ve istikrara katkı sunmaya devam edecektir.

TERÖRLE MÜCADELE

MSB, son bir haftada 4 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı.

Operasyon bölgelerinde mayın, el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınakların tespit ve imha faaliyetlerinin sürdüğü belirtilen açıklamada, Suriye'nin Deyrizor bölgesinde Fırat Nehri üzerine 240 metre uzunluğunda yüzer köprünün kurulumunun tamamlandığı ve köprünün 10 Temmuz'da hizmete alınmasının planlandığı belirtildi.

HUDUTLARDA 316 KİŞİ YAKALANDI

Hudut güvenliği faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Bakanlık, son bir haftada yasa dışı geçiş girişiminde bulunan, biri terör örgütü mensubu olmak üzere 316 kişinin yakalandığını duyurdu.

Ayrıca 995 kişinin hududu geçmesi engellenirken, yılbaşından bu yana geçerken yakalanan kişi sayısının 5 bin 615'e, engellenen kişi sayısının ise 41 bin 129'a ulaştığı kaydedildi.

Van hudut hattında yürütülen arama-tarama faaliyetlerinde 109 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği bilgisi de paylaşıldı.

ABD BAŞKANI TRUMP'IN AÇIKLAMALARI

Haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının soruları cevaplandı.

ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarının sorulması üzerine şu cevap verildi:

Türkiye, NATO’nun güçlü ve etkin bir müttefiki olarak İttifak’ın caydırıcılığına ve ortak güvenliğine önemli katkılar sunmaya devam etmektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere beklentimiz, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır.

Bu çerçevede, ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamaları memnuniyetle karşılıyor, müttefiklerimizle kısıtlamalar yerine karşılıklı güven ve dayanışmanın güçlendirilmesinden yana bir yaklaşımı benimsiyoruz.

YUNANİSTAN BAŞBAKANI'NIN AÇIKLAMALARI

Yunanistan Başbakanı’nın açıklamalarının sorulması üzerine şu cevap verildi:

"Ülkemiz, bölgemizde barış ve istikrarın korunmasından, mevcut meselelerin yapıcı diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmasından yanadır.

Bu kapsamda, gerilimi artırabilecek söylemlerden kaçınılmasının ikili ilişkilere olumlu katkı sağlayacağını bir kez daha ifade ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz."