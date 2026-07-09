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Gündem CHP'li Çankaya'da bir skandal daha! Dünya Ankara'da Başkan tatilde
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CHP'li Çankaya'da bir skandal daha! Dünya Ankara'da Başkan tatilde

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CHP'li Çankaya'da bir skandal daha! Dünya Ankara'da Başkan tatilde

Adı sürekli skandallarla anılan CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in NATO zirvesi sırasında İspanya'da tatilde olduğu ortaya çıktı. Dünyanın gözünün Ankara’ya çevrildiği, 45 devlet başkanının kentte bulunduğu ve tüm güvenlik bürokrasisinin teyakkuzda olduğu bir dönemde yerel yöneticinin tatile çıkması sert tepkilere yol açtı.

CHP’li belediyelerle ilgili skandallar yaşanmaya devam ediyor. Son skandal Çankaya’da patlak verdi.   Ankara'nın 7-8 Temmuz tarihlerinde onlarca ülkenin katılımıyla ev sahipliği yaptığı tarihi NATO Zirvesi sırasında, şehrin kalbi konumundaki Çankaya'nın Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in İspanya'da tatilde olduğu ortaya çıktı.

Türkiye’nin uluslararası arenadaki en kritik diplomatik sınavlarından biri olan ve küresel liderleri başkentte buluşturan NATO Zirvesi, Ankara genelinde olağanüstü güvenlik ve lojistik hazırlıkları beraberinde getirdi. Ancak şehrin vitrini sayılan Çankaya'nın belediye başkanının zirve sırasında yurtdışı tatilde olması tepki çekti.

ZİRVE ANKARA’DA BAŞKAN İSPANYA'DA

NATO Ankara Zirvesi nedeniyle Çankaya ilçesinde adeta yer yerinden oynarken ve üst düzey güvenlik önlemleri alınırken, CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in böyle tarihi bir süreçte Ankara’da bulunmadığı ortaya çıktı.

Uluslararası organizasyonlarda ev sahibi konumunda olan belediyelerin kurumsal olarak en üst düzeyde temsil edilmesi beklenirken, Güner'in bu kritik günlerde tatil için İspanya'ya gitmesi büyük yankı uyandırdı.

"BAŞKAN TATİLDE OLDUĞUNU BANA SÖYLEDİ"

Başkan Güner'in tatil kararı, televizyon ekranlarında da sert eleştirilerin hedefi oldu. TGRT Haber'de yayınlanan "Taksim Meydanı" programında konu masaya yatırıldı.

Dünyanın gözünün Ankara’ya çevrildiği, 45 devlet başkanının kentte bulunduğu ve tüm güvenlik bürokrasisinin teyakkuzda olduğu bir dönemde yerel yöneticinin tatile çıkmasını "akılalmaz" olarak niteleyen program moderatörü Gürkan Hacır, duruma şu sözlerle tepki gösterdi:

"Başkan Hüseyin Can Güner, İspanya’da tatilde olduğunu bana söyledi. Bütün dünya kilitlenmiş, Ankara'da kuş uçmuyor, yerel yönetimin başındaki kişi ise 'ben tatildeyim' diyor. Ben hayretle izliyorum."

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Yorumlar

Necati Gedikoglu

Hangi partiden olursa olsun böyle sorumsuz aç zirzoplarin devletin bütçesinden tatil yapmaları sağa-sola para harcamaları yasaklanmalı kendi ceplerinden cehenneme kadar yolları var

Fikret Türk

Yakışanı yapmış zira bunların mayasında halka ve vatana ihanet var ismi lazım değil biride kar da tatil deydi
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