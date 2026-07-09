Yozgat'ta korkutan yangın! 150 dekarlık ekili arazi kül oldu

Yangının 1500 dekarlık hasadı yapılmış alanda etkili olduğunu, alevlerin buradan yaklaşık 150 dekarlık hasadı yapılmamış ekili alana sıçradığını belirten Özkan, "Tarım Müdürlüğü ekiplerimiz burada zarar tespitlerini yapacaklar. Sap balyalama çalışmaları yürütülürken yangın çıkıyor. Orada oluşan zararı da arkadaşlarımız tekrar tespit edecekler. Her daim söylüyor, her daim hatırlatıyor, her daim de vatandaşımızdan bu konuda destek bekliyoruz. Sahada hasat yapan makinelerde gerek biçerdöverlerimizde gerek balya makinelerinde, yangın söndürücüsü bulundurmak, yangına dair tedbir almak bizim önceliklerimizden olmalı. İlk tedbir, ön tedbir ve en önemli tedbir, insanımızın kendi alacağı tedbirdir." diye konuştu.