Mehter marşı ile ağlatmaya devam: Türkiye köklerine dönüyor, akıllara Bekir Coşkun geliyor

Ömrü boyunca kalemini İslam ve Müslüman karşıtlığı yolunda oynatan Laikçi-Kemalist Bekir Coşkun, geçtiğimiz yıllardaki bir yazısında uzun süre ibadet açısından baskı altında tutulan kamu binalarında görevli personellerin özgürce namaz kılabilmeye başlamasından bile rahatsızlığını dile getirmesi hafızalardaki yerini korurken, NATO zirvesindeki mehter marşıyla Türkiye köklerine dönüş yolculuğuna devam etti.

28 Şubat döneminin medyadaki tetikçileri arasında yer alan ve ömrünü vesayet odaklarının kuyruğuna takılarak İslam ve Müslüman karşıtlığı yapmakla geçiren Laikçi-Kemalist Bekir Coşkun, ölümünden önce Türkiye’nin köklerine dönüşünden rahatsızlığını dile getiren çok sayıda yazı karaladı.

Mukıaddesat düşmanı vesayet odaklarından en fazla zarar gören hareketlerden biri Saadet Partisi’nin bile ittifak yapmaya başladığı İslam karşıtı CHP zihniyetinin medyadaki tetikçisi Bekir Coşkun, geçtiğimiz yıllardaki “Ağlamak Zamanı” başlıklı yazısında artık kamu binalarında özgürce namaz kılınabilmesinden bile rahatsız olduğunu aktarmış ve “Eğer ağlanacaksa, asıl şimdi ağlama zamanıdır...”diyerek alaylı bir dille özgürlük alanlarının genişlediği yeni Türkiye’yi hedef almıştı.

İŞTE COŞKUN’UN SÖZ KONUSU YAZISININ İLGİLİ BÖLÜMÜ

Eğer ağlanacaksa, asıl şimdi ağlama zamanıdır... Eskiden bu kadar “neden” yoktu... Şimdi var... Devlet tepeden tırnağa tarikatların elinde artık...

Kimi yerde bu gözle görülüyor... Kimi yerde gizli saklı...

Misal, bakanlıkların ya da önemli kamu kurumlarının koridorlarına gittiğinizde gözle görmeniz mümkün...

Omuzlarına havlu atmış adamlar odalardan çıkıp tuvaletlere gidiyorlar... Tuvaletlerden çıkıp odalara giriyorlar...

Omuzlarında birer havlu...

Pantolon paçaları toplanmış, gömlek kolları sıvanmış...

Ceketlerini çıkartmışlar, ayaklarında birer şıpıdık terlik... Ve omuzlarında havlular...

Havlulu adamlar odalardan tuvaletlere, tuvaletlerden odalara gidip geliyorlar...

Sürekli abdest alıyorlar...

BEKİR COŞKUN MEHTERAN TAKIMINI DA GÖRSEYDİ…

Bekir Coşkun’un söz konusu rahatsızlığı hafızalardaki yerini korurken, Türkiye, NATO zirvesine katılan ülke liderlerinin gelişi sırasında mehter marşı çalarak şimdi de dış politikada köklere dönüşün adımlarını attı. Özellikle Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in gelişi sırasında çalınan mehter marşı görüntüleri gerek Türkiye’de gerekse dünya basınında büyük yankı uyandırdı.