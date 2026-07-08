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Gündem Kur’an ile alay eden soytarıya bir destek de Mustafa İslamoğlu’ndan!
Gündem

Kur’an ile alay eden soytarıya bir destek de Mustafa İslamoğlu’ndan!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Ehl-i Sünnet itikadına yıllardır saygısızca eleştiriler yönelten Mustafa İslamoğlu, ‘Gelişmemiş Toplumlarda Mizah Yoktur’ başlıklı son videosuyla, Kur’an ile alay eden soytarı Deniz Göktaş’a üstü kapalı destek verdi.

Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim ile şehir şehir gezerek alay ettiği ortaya çıkınca tutuklanarak cezaevine gönderilen Deniz Göktaş isimli soytarının tutuklanmasından sonra ‘Gelişmemiş Toplumlarda Mizah Yoktur’ başlıklı video yayınlayan Mustafa İslamoğlu’nun üstü örtülü olarak soytarıya destek verdiği iddia edildi.

O YÜZDEN BİZDE MİZAH GELİŞMİYOR

İslamoğlu’nun videoda kullandığı “Tebessüm sadakadır diye bir hadis söylenir fakat bu sadakayı ne veren vardır ne alan. Aksiye sanki ‘asık surat sadakadır’ demiş gibi surat asmayı marifet bilen bir topluma dönüşmüşüz. Çünkü özünde bu mesele bizim kendimizden şüphemizle alakalıdır. Kişiliğimizin gelişmemişliğiyle alakalıdır ve şark toplumları olarak ergenlikten çıkamamamızla alakalıdır. Tam bir ergen fotoğrafı veriyoruz. O yüzden mizah bizde gelişmiyor. Mesela karikatüre dayanamayan yöneticiler şark dünyasından çıkar. Batıda ise yönetici kendi taklidini seyreder ve alkışlar. Bu bir olgunluk alametidir. Ama bizde o da gelişmemiştir maalesef. Onun için Arap şiirinde hicviye vardır, methiye vardır, mersiye vardır ama mizah yoktur” ifadeleri, Kuran’a dil uzatan Deniz Göktaş’a destek olarak yorumlandı.

DESTEKLİYORSAN MERTÇE DESTEKLE

Bizde İslamoğlu’na soruyoruz: Bu açıklama ile Deniz Göktaş’ı mı savundun Mustafa hoca? Açık açık söyle. Üstü kapalı konuşup, ardından dava açmaya kalkma. Seni sevenlere azıcık saygın var ise, karnından konuşma! Destekliyorsan mertçe açıkla…

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Yorumlar

ata

dinimizin basit kuralı. dini mevzularla dalga geçen, hafife alan dinden çıkar. net.....

Ali

Soldan sağdan bütün iblisler saldırmaya başladı.
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