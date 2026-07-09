Günlerdir sessizdi: Rusya'dan NATO açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Avrupa'yı askerileştirme ve Rusya ile olası bir çatışmaya hazırlanma politikasını sürdürdüğünü iddia etti. Zaharova, ittifakın Ukrayna'ya verdiği askeri desteği de eleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Zaharova, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin zirveyi "çığır açıcı" olarak nitelendirmesine karşın toplantının ittifak içindeki temel görüş ayrılıklarını gideremediğini savundu.

Avrupa ülkeleri ile Kanada'nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'nın güvenliğine yönelik desteğini sürdürmesini ve Amerikan askeri varlığının kıtadan çekilmesini önlemeyi amaçladığını öne süren Zaharova, Washington'a verilen bağlılık mesajlarının ittifak içindeki sorunları ortadan kaldırmadığını ileri sürdü.

"NATO'nun odağında Rusya var"

NATO'nun öncelikli hedefinin Rusya'ya karşı savunma hazırlıkları yapmak olduğunu iddia eden Zaharova, ittifakın Rusya'yı Avrupa-Atlantik güvenliği için uzun vadeli tehdit olarak tanımlamayı sürdürdüğünü söyledi.

Zaharova, "Onlar, her şeyden önce bir kez daha Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik uzun vadeli tehdit olarak nitelendirdikleri Rusya’ya karşı savunma yapmayı planlıyor. Ankara’da bütün müttefikler bunun altına imza attı. Üstelik buna, Rusya tarafından hazırlanmakta olan bir saldırıya ilişkin hiçbir işaret bulunmadığını söyleyenler de dahil oldu. Ülkemizle karşı karşıya gelmek, İttifak açısından varoluşsal ve sistemik bir nitelik taşıyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa'daki siyasi yönetimlerin Rusya ile yaşanan gerilimde ön safta yer almaya çalıştığını savunan Zaharova, bunun kıtanın kaynaklarını tükettiğini ve Avrupa'da yeni askeri gerilim alanları oluşturduğunu öne sürdü.

ABD'nin de NATO'dan duyduğu memnuniyetsizliği gizlemediğini iddia eden Zaharova, Washington'ın özellikle Grönland meselesi ve bazı güvenlik başlıklarında müttefiklerinden beklediği desteği alamadığı görüşünde olduğunu söyledi.

NATO ülkelerinin toplam savunma harcamalarının 2026 yılında 1,8 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini hatırlatan Zaharova, bu kaynakların farklı alanlarda kullanılabileceğini savundu.

"NATO'nun temel politikası değişmedi"

NATO'nun temel yaklaşımında herhangi bir değişiklik olmadığını öne süren Zaharova, ittifakın Avrupa'nın askerileştirilmesi, savunma kapasitesinin artırılması, Rusya ile olası bir çatışmaya hazırlık ve Ukrayna'ya askeri desteği sürdürme politikalarını devam ettirdiğini iddia etti.

Ukrayna'nın bazı NATO ülkeleri tarafından Rusya'ya karşı "stratejik yenilgi" hedefi doğrultusunda kullanıldığını ileri süren Zaharova, Avrupa'nın milyarlarca avroluk askeri yardım sağlarken sosyal ve ekonomik sorunlara ayrılan kaynakları azalttığını savundu.

Ankara'daki zirvede Ukrayna'ya bu yıl için 70 milyar avroluk askeri destek sözü verildiğini hatırlatan Zaharova, aynı seviyedeki desteğin 2027 yılında da sürdürülmesinin planlandığını belirtti.

"Batı, Ukrayna'yı kullanıyor"

Batılı ülkelerin Ukrayna'yı jeopolitik hedefleri doğrultusunda kullandığını öne süren Zaharova, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin "Düşünmek için zaman yok." sözlerine de atıfta bulundu.

Zaharova, "Yazık. NATO stratejistleri durup düşünselerdi belki yalnızca İttifakı değil, bütün dünyayı felakete sürükleyebilecek bu kadar sorumsuz kararlar almazlardı." ifadelerini kullandı.