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Spor Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
Spor

Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü açıklandı. Riva'da gerçekleştirilen kura çekiminde, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanacak derbi tarihleri belli oldu. İşte dev maç haftası...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü çekildi. 2026-2027 sezonunun derbi haftaları da belli oldu.

İşte yeni sezonda ligde oynanacak ilk derbi:

4. HAFTA | Fenerbahçe-Beşiktaş

6. HAFTA | Trabzonspor-Galatasaray

8. HAFTA | Trabzonspor-Beşiktaş

9. HAFTA | Galatasaray-Fenerbahçe

13. HAFTA | Beşiktaş-Galatasaray

15. HAFTA | Fenerbahçe-Trabzonspor

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