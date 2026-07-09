Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
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Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü açıklandı. Riva'da gerçekleştirilen kura çekiminde, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanacak derbi tarihleri belli oldu. İşte dev maç haftası...
Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü çekildi. 2026-2027 sezonunun derbi haftaları da belli oldu.
İşte yeni sezonda ligde oynanacak ilk derbi:
4. HAFTA | Fenerbahçe-Beşiktaş
6. HAFTA | Trabzonspor-Galatasaray
8. HAFTA | Trabzonspor-Beşiktaş
9. HAFTA | Galatasaray-Fenerbahçe
13. HAFTA | Beşiktaş-Galatasaray
15. HAFTA | Fenerbahçe-Trabzonspor