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Malatya’da büyük gün: 4 bin 474 anahtar teslim edildi!

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Malatya’da büyük gün: 4 bin 474 anahtar teslim edildi!

Malatya'da yapımı tamamlanan 4 bin 359 deprem konutu ile 115 iş yeri, düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi.

#1
Foto - Malatya’da büyük gün: 4 bin 474 anahtar teslim edildi!

Merkez Battalgazi ilçesindeki Akoğuz Deprem Konutları'nda düzenlenen anahtar teslim töreninde konuşan Vali Seddar Yavuz, depremzedelerin bir an önce sıcak yuvalarına kavuşmasının en büyük hedefleri olduğunu söyledi.

#2
Foto - Malatya’da büyük gün: 4 bin 474 anahtar teslim edildi!

Deprem bölgesindeki çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirten Yavuz, "Söz verdiğimiz gibi bugün 4 bin 359 konut, 115 iş yeri ve bir camimizi teslim ediyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli ve huzurlu yaşam alanlarına kavuşması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.

#3
Foto - Malatya’da büyük gün: 4 bin 474 anahtar teslim edildi!

Yavuz, Akoğuz Deprem Konutları'nın yaklaşık 1,5 yılda tamamlandığını ifade ederek, deprem sonrası yürütülen yeniden inşa sürecine katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

#4
Foto - Malatya’da büyük gün: 4 bin 474 anahtar teslim edildi!

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise Malatya'nın ve bütün deprem bölgelerinin ayağa kalktığını dile getirerek, bu ayağa kalkışın milletin devletine ve liderine inanışı ve millet-devlet işbirliğiyle sağlandığını vurguladı.

#5
Foto - Malatya’da büyük gün: 4 bin 474 anahtar teslim edildi!

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ise Akoğuz Mahallesi'nde 1740 konut ve 29 iş yerinin ilçeye kazandırıldığını belirterek, yatırımların Malatya'ya hayırlı olmasını diledi.

#6
Foto - Malatya’da büyük gün: 4 bin 474 anahtar teslim edildi!

Konuşmaların ardından Vali Yavuz ve protokol üyeleri hak sahiplerine konut anahtarlarını teslim etti. Protokol üyeleri, yapımı tamamlanan deprem konutları ve camide incelemelerde bulundu.

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