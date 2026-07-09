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Dünya Filistinliler için gün böyle başlıyor! Yahudi terörist, Filistinli esire işkenceyi 'günaydın' diyerek paylaştı
Dünya

Filistinliler için gün böyle başlıyor! Yahudi terörist, Filistinli esire işkenceyi 'günaydın' diyerek paylaştı

Yeniakit Publisher
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Filistinliler için gün böyle başlıyor! Yahudi terörist, Filistinli esire işkenceyi 'günaydın' diyerek paylaştı

Filistinliler için işkence kampların çevrilen İsrail ‘deki cezaevlerinde günün nasıl başladığı, bir Yahudi teröristin Gazze'de gözaltına aldıkları bir Filistinliye ait fotoğrafı ‘Günaydın’ notuyla paylaşması gözler önüne serdi. İnsan hakları örgütleri tarafından da savaş suçu ve işkence kanıtı olarak değerlendirilen fotoğrafı terör devleti de kabul doğruladı.

İşgalci İsrail’in insanlıktan nasibini almamış teröristlerin biri, iç çamaşırıyla bırakılmış, gözleri bağlanmış ve yüzüstü şekilde bir demir çubuğa bağlanmış Filistinli bir erkeğe ait fotoğrafı ‘Günaydın’ notuyla paylaştı. İbranice "günaydın" mesajıyla paylaşılan ve Filistinli bir aktivist ve yazar tarafından kamuoyuna duyurulan bu görsel, işkencenin ve savaş suçunun kanıtlarından biri olarak hem İsrail’de hem de dünyada gündem oldu.

HEPSİ BİRER İŞKENCE KAMPI

İsrail'deki İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütünden (PHRI) Oneg Ben Dror, görselin binlerce Filistinli tutuklunun işkence, aşağılama  ve tecavüz ifadelerini doğruladığını belirterek İsrail’in gözaltı merkezleri ve cezaevlerinin Filistinliler için işkence kamplarına dönüştüğünün altını çizdi.

İsrail İşkenceye Karşı Kamu Komitesi Direktörü Sari Bashi ise tutukluların yarı çıplak tutulmasının hiçbir güvenlik gerekçesi olamayacağını ve bu fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasının bir cinsel şiddet ve savaş suçu türü olduğunu vurguladı.

İSRAİL ORDUSU KABUL ETTİ

İsrail ordusu ise söz konusu fotoğrafı doğruladı. Ordudan yapılan açıklamada, olayın ordunun değer ve kurallarıyla bağdaşmadığı ileri sürülerek konuyla ilgili bir inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Ordu, fotoğraftaki kişinin kimliğinin tespit edilip edilmediği, tıbbi destek alıp almadığı ya da Gazze'deki ailesine bilgi verilip verilmediği yönündeki sorulara ise yanıt vermedi.

BU BENİM OĞLUM BACAĞINDAKİ İZDEN TANIDIM

Kayıp Yakınlarının Arayışı ve Bilgi Engeli Fotoğrafın yayılmasının ardından en az iki Filistinli anne, fotoğraftaki kişinin kendi oğlu olduğunu iddia etti. Annelerden Rana Abu Nasser, Mart ayında Gazze'deki askeri kontrol sınırında gözaltına alınan oğlu Osama'yı bacağındaki şişlik ve yara izlerinden tanıdığını söylerken, Joudeh al-Ghoul ise Kasım 2023'ten beri kayıp olan oğlu Amin'i saç ve çene yapısından teşhis ettiğini belirtti.

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