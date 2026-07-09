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Ekonomi Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Bedelli askerlik ücreti netleşti!
Ekonomi

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Bedelli askerlik ücreti netleşti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Bedelli askerlik ücreti netleşti!

Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretini duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada "Bedelli askerlik tutarı 2026 yılının ikinci 6 ayı için dört yüz yetmiş iki bin altı yüz elli üç lira, altmış kuruş (472.653,60 TL) olmuştur" denildi. Ücret, 2026’nın ilk altı ayında 416 bin 361 lira 30 kuruştu.

Milli Savunma Bakanlığının haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla yeniden belirlenen Bedelli Askerlik ücretine ilişkin de açıklama yapıldı.

Altı aylık enflasyonla hesaplanan memur zammı oranı, 3 Temmuz’da yüzde 13,52 olarak açıklanmıştı. Bedelli askerlik fiyatı, memur maaşlarına gelen zam kadar arttı. 

YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 

Açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ‘Mali ve Sosyal Haklar' genelgesinin yayımlandığını hatırlatılarak, buna göre bedelli askerlik tutarının 2026 yılının ikinci altı ayı için 472 bin 653 lira 60 kuruş olduğunu, bedelli askerlik müracaat işlemlerinin ise 7 Temmuz tarihinden itibaren başladığını söyledi.

İŞTE YOKLAMA VE BAKAYA KAÇAKLARININ ÖDEYECEĞİ TUTAR

Bu kapsamda, Bedelli askerlik ücreti 416 bin 361 lira 30 kuruştan, 472 bin 653 lira 34 kuruşa, yoklama kaçağı ve bakayaların ödeyeceği tutar ise 4 bin 857 lira 55 kuruştan 5 bin 541 lira 29 kuruşa yükseldi.

Bedelli askerlik ücreti 2026’nın ilk altı ayında 416 bin 361 lira 30 kuruştu.

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