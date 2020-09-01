Muş'ta esnaf, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesi konusunda bilgilendirildi

MUŞ (AA) - Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesi için malzeme temin etmesini engellemek amacıyla iş yerlerini gezerek esnafı bilgilendirdi.

Bu kapsamda kent merkezindeki iş yerlerini gezen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, esnafa bilgi verdi, İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan bilgi notunu dağıtarak duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Bölücü terör örgütü PKK'nın kış üslenmesi hazırlığı için yüklü miktarda gıda ve yaşam malzemesi temini ile döviz bozdurma arayışı içinde olduğu belirtilen bilgilendirme broşüründe, şu ifadelere yer verildi:

"Güvenlik güçlerimizin gerçekleştirdiği başarılı operasyonları neticesinde çözülme sürecine giren, yurt içindeki varlığı tükenme noktasına gelen ve kendisine eleman devşirmesi önemli ölçüde sekteye uğratılan bölücü terör örgütü PKK/KCK/YPG'nin sonbaharın yaklaşmasıyla mevcudiyetini sürdürmek, kaybettiği desteği artırmak ve yeni kazanımlar elde etmek gayesiyle kış üstlenmesi hazırlıklarına başladığı, terör örgütü mensupları ve uzantılarınca, toptan satış yapan yerler ile market, bakkal, manav, tüp, bayi gibi yerlerden dikkat çekici miktarda un, şeker, konserve, reçel helva gibi gıda ve yaşam malzemelerinin satan alınabileceği ve yüksek miktarlarda döviz bozdurulabileceği bildirilmiştir. Belirtilen konularla ilgili şüpheli kişiler ve durumlarla karşılaşılması halinde İl Emniyet Müdürlüğü 155 İhbar Hattı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne ait 05053184920 ile 04362161014 numaralı telefonlara bildirilmesi gerekmektedir."

Esnaf Vahdettin Balkaya, bilgilendirmeden memnun olduklarını dile getirerek, karşılaştıkları şüpheli durumları en kısa zamanda ilgili yerlere bildireceklerini söyledi.