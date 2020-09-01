  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Muş'ta esnaf, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesi konusunda bilgilendirildi
Aktüel

Muş'ta esnaf, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesi konusunda bilgilendirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-01 10:37:25 -
Muş'ta esnaf, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesi konusunda bilgilendirildi

MUŞ (AA) - Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesi için malzeme temin etmesini engellemek amacıyla iş yerlerini gezerek esnafı bilgilendirdi.

Bu kapsamda kent merkezindeki iş yerlerini gezen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, esnafa bilgi verdi, İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan bilgi notunu dağıtarak duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Bölücü terör örgütü PKK'nın kış üslenmesi hazırlığı için yüklü miktarda gıda ve yaşam malzemesi temini ile döviz bozdurma arayışı içinde olduğu belirtilen bilgilendirme broşüründe, şu ifadelere yer verildi:

"Güvenlik güçlerimizin gerçekleştirdiği başarılı operasyonları neticesinde çözülme sürecine giren, yurt içindeki varlığı tükenme noktasına gelen ve kendisine eleman devşirmesi önemli ölçüde sekteye uğratılan bölücü terör örgütü PKK/KCK/YPG'nin sonbaharın yaklaşmasıyla mevcudiyetini sürdürmek, kaybettiği desteği artırmak ve yeni kazanımlar elde etmek gayesiyle kış üstlenmesi hazırlıklarına başladığı, terör örgütü mensupları ve uzantılarınca, toptan satış yapan yerler ile market, bakkal, manav, tüp, bayi gibi yerlerden dikkat çekici miktarda un, şeker, konserve, reçel helva gibi gıda ve yaşam malzemelerinin satan alınabileceği ve yüksek miktarlarda döviz bozdurulabileceği bildirilmiştir. Belirtilen konularla ilgili şüpheli kişiler ve durumlarla karşılaşılması halinde İl Emniyet Müdürlüğü 155 İhbar Hattı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne ait 05053184920 ile 04362161014 numaralı telefonlara bildirilmesi gerekmektedir."

Esnaf Vahdettin Balkaya, bilgilendirmeden memnun olduklarını dile getirerek, karşılaştıkları şüpheli durumları en kısa zamanda ilgili yerlere bildireceklerini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karar açıklandı! İl dışına çıkmaları yasaklandı
Gündem

Karar açıklandı! İl dışına çıkmaları yasaklandı

Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel..
Arap ülkesinden gelen cevap dikkat çekti! 'Türkiye için savaşır mısınız?'
Gündem

Arap ülkesinden gelen cevap dikkat çekti! 'Türkiye için savaşır mısınız?'

Arap ülkesi Mısır'da yapılan bir ankette katılımcıların, "Türkiye için savaşır mısınız?" sorusuna yüzde 15,3 "Evet" demesi dikkat çekti. ..
Abdullah Çiftçi'den canlı yayında olay sözler: Türkiye savaş pozisyonuna geçti
Gündem

Abdullah Çiftçi'den canlı yayında olay sözler: Türkiye savaş pozisyonuna geçti

Stratejist Abdullah Çiftçi, Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin Türkiye'nin savaş pozisyonu aldığını söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı