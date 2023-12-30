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Gündem Muş’ta doğal gaz dönüşüm çalışması sırasında yangın: 6 katlı apartmanda mahsur kaldılar
Gündem

Muş’ta doğal gaz dönüşüm çalışması sırasında yangın: 6 katlı apartmanda mahsur kaldılar

Yeniakit Publisher
2023-12-30 17:07:00 -
Muş’ta doğal gaz dönüşüm çalışması sırasında yangın: 6 katlı apartmanda mahsur kaldılar

Merkez Sunay Mahallesi İstasyon Caddesi’ndeki 6 katlı bir binanın eski kalorifer kazanının doğal gaza dönüştürülmesi için yapılan söküm çalışmaları sırasında yangın çıktı.

 

Muş’ta, doğal gaz dönüşüm çalışması sırasında yangın çıkan 6 katlı binada mahsur kalan 25 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Sunay Mahallesi İstasyon Caddesi’ndeki 6 katlı bir binanın eski kalorifer kazanının doğal gaza dönüştürülmesi için yapılan söküm çalışmaları sırasında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alınmasının ardından alevlere müdahale eden ekipler, üst katlara çıkarak korunmaya çalışan 25 kişiyi, itfaiye merdiveniyle tahliye etti.
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Yangını söndüren ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Olay yerine gelen Belediye Başkan Yardımcısı Muhterem Bozkurt, kent merkezindeki binada yangın ihbarı aldıklarını söyledi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale ettiğini belirten Bozkurt, “15 dakika içinde yangın kontrol altına alındı. Bu süreçte aralarında çocukların da bulunduğu 25 vatandaşımızı, itfaiye merdivenleriyle tahliye ettik. Allah’a şükrediyoruz can kaybımız yok. Yangın şu anda kontrol altında ve soğutma işlemleri devam ediyor. Yangının olduğu bina bitişik bir nizam. Zamanında müdahale edilmeseydi büyüyebilirdi.” diye konuştu.

Yangın esnasında binada mahsur kalanlardan Tuncay Korkmaz ise “Ofiste oturuyordum, birden içerisi dumanla doldu. Koridora çıkamadım. Yangın vardı. Kurtulduğumuz için Allah’a şükrediyoruz.” dedi.

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