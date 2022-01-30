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Yerel Muş’ta bir köy kara gömüldü, açtıkları tünellerle ulaşımı sağlıyorlar
Yerel

Muş’ta bir köy kara gömüldü, açtıkları tünellerle ulaşımı sağlıyorlar

Muş’un Yukarıyongalı köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle tek katlı evler kara gömülürken, hayvancılıkla uğraşan besiciler ahırlara ve işlerine açtıkları tünellerden ulaşım sağlıyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 12:08:00 -

Merkeze 48 kilometre mesafedeki 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyü etkili olan yağıştan dolayı kara gömüldü. 100 hane ve yaklaşık 600 nüfuslu köyde kar yağışının yanı sıra tipi ve fırtınanın da etkisiyle köydeki evler, ahırlar ve samanlıklar kara teslim oldu. İş makinelerinin giremediği dar sokaklarda kendi imkanlarıyla patika yollar oluşturan köy sakinleri, ahırlardaki hayvanlara ulaşabilmek için ise kardan tüneller açtı. Çatı ve damlarda biriken karları temizleyen vatandaşlar, günün büyük bir bölümünü karla mücadelede kullandıkları küreklerle geçiriyor.

“Tünelimiz adeta Bolu tüneline benziyor”

Kar yağışından dolayı bütün evlerin kar altında kaybolduğunu ifade eden köy sakinlerinden Eyüp Omur, ahırlara ulaşmak için tünelleri kullandıklarını söyledi.

Açtıkları tünelleri Bolu tüneline benzeten Omur, “100 metre Bolu tüneli gibi tünel açtık. Adeta Bolu tüneline benziyor. Burada her kar yağışında samanlarımız, evlerimiz, ahırlarımız kar altında kayboluyor. Biz adeta karın altında felç oluyoruz. Yerdeki karlar çatılarla birleşmiş durumda” dedi.

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