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Muş’ta açık kalp ameliyatı merkezi açıldı

Muş Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan “Açık Kalp Ameliyatı Merkezi”nin açılışı yapıldı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:16
Muş’ta açık kalp ameliyatı merkezi açıldı

Muş Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan “Açık Kalp Ameliyatı Merkezi”nin açılışı yapıldı.


Muş Devlet Hastanesi 2. Katındaki merkezin açılışına Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, İl Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Hastane Başhekimi Dr. Gürkan Danışan, doktorlar ve sağlık personelleri katıldı. Yapılan duaların ardından kurdelesi kesilen merkez gezildi. Buradaki cihazlar ve merkez hakkında doktorlardan bilgi alan Vali Gündüzöz, yeni ünitenin hayırlı olması temennisinde bulundu.


Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gündüzöz; en önemli ve en temel kamu hizmetlerinden birinin sağlık hizmeti olduğunu söyledi. Son 20 yılda Türkiye’nin sağlık hizmetlerini iyi yaptığını anlatan Vali Gündüzöz, “Her geçen gün gelişerek sağlık hizmetleri bugün çok üst seviyelere geldi. Vatandaşımızın memnuniyeti üst seviyelere çıktı. Nüfusumuz hızla artıyor ama buna rağmen sağlık ünitelerimiz gerek bölge hastaneleri olsun gerek diğer üniteler olsun hızla gelişiyor. Çok iyi bir sağlık personeli kadrosuna sahibiz. Öyle ki yurtdışından ameliyata gelenler var. Avrupa Birliği ülkeleri bile sağlık hizmetinde bizden gerideler. Bizim kapımızda vatandaşları şifa bulmaya çalışıyorlar. Bunlar son derece önemli şeyler” dedi.



“20 yıl önce hastane kapılarında insanlar sıra bekliyordu”


20 yıl önce insanların sıra alabilmek için gece hastane kapılarında uyuduğunu hatırlatan Vali Gündüzöz, “Bundan 20 yıl önce hastane kapılarında insanlar sıra bekliyordu. Vatandaşlar sabahın köründe geliyorlardı, listeler oluşuyordu ya da geceden geliyorlardı, hastanede yatıyorlardı ki muayene olabilmek için. Ameliyat imkanları yoktu. Bugün gelinen noktada sağlık hizmetleri üst seviyede ve tüm dünyanın imrendiği bir sağlık hizmeti noktasına geldik. Özelde de Muş’ta. Muş’ta önemli çalışmalar yapıldı, hastanemiz gayet nezih bir ortam, uzman hekim sayımız oldukça yüksek. Bunun dışında diğer sağlık hizmetleri personelimizde gayet iyi durumda ve buna teknolojinin yeni getirdiği diğer imkanları da katarak bugün yeni üniteler açıldı. Dolayısıyla Türkiye’de en önde olan kalp ünitesi pozisyonuna da geldiğimizi sevinerek müşahede ediyoruz. Devletimizin, hükümetimizin bu konuda büyük emekleri var. İdareciler olarak biz sağlık hizmetinin önünü açmak durumundayız ve elimizden gelen her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. İl Sağlık Müdürümüze, başhekimimize ve tüm sağlık camiasına şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:16
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