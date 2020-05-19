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Muş’ta 19 Mayıs sosyal mesafeli kutlandı

Muş’ta, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 11:31:17 -
Muş’ta 19 Mayıs sosyal mesafeli kutlandı

Muş’ta, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.


Muş Hükümet Konağında düzenlenen tören, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler’in Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Akabinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu programda korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralı uygulandı. Programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletinin kurtuluşu ve vatanın bölünmez bütünlüğü için 19 Mayıs 1919’da başlattığı harekatla milletin sönmek üzere olan umutlarını canlandırdığını ve sonsuza kadar yaşayacak olan Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini attığını söyledi. “Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararlılığını kurtaracağına inanan ve ülkenin içinde bulunduğu durumun bir yazgı olmadığını düşünen Atatürk, Cumhuriyetimizin muhafazası ve savunması görevini geleceğimizin teminatı gençlere emanet etmiştir” diyen Güler, “101 yıl önce Atatürk’ün Samsun’da yaktığı bağımsızlık meşalesi, milletimizin umudu ve göz bebeği olan gençlerimizin omuzları üzerinde ilelebet bu topraklarda yanmaya devam edecektir. Bu yıl dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle diğer yıllardan farklı olarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı belki bir burukluk içerisinde evlerimizde kutlamanın, yine yüreklerimizde de aynı şekilde coşkuyla yaşasak da burukluğunu da hissetmekteyiz. Ama her zaman için coşkumuz, kıvancımız ve heyecanımız hiçbir zaman eksilmeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kurtuluş mücadelesi sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni gençliğe emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum” dedi.


Düzenlenen törene Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yönetici ve personelleri katıldı. Program yapılan konuşmanın ardından sona erdi.

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