Tüm Türkiye Yörük Kızı Müslüme’ye ağlıyor. Kaybolduğu alandan 7 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaşılan Müslüme’nin başına ne geldiği araştırılıyor. Peki, Müslüme’yi kim öldürdü?

Müslüme'yi kim öldürdü? Müslüme neden öldü?

Müslüme'nin cansız bedenini bulan Ayşe Bacak, Müge Anlı'nın programına bağlandı ve gördüklerini anlattı. Ayşe Bacak, "Kıyafetleri üzerinde değildi. Bir çocuğun buraya yürümesi çok zor. Ben de normalde bu bölgeye gelmem. Köpekler havlayınca burada doğru geldim. Davar otlatıyordum, sonra cansız bedeni gördüm. Hemen kardeşimi aradım. O da muhtara haber vermiş. Jandarmaya teslim ettim sonra evime gittim" dedi.

Olayla ilgili aile bireylerinin sorgulanması tamamlandı. Müslüme'nin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.