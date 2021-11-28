Müslüme'nin ölümü son dakika gelişmesi! Yargı olaya el attı

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti. AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cesedi 19 Kasım'da bulunmuştu. Müslüme Yağal'ın cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilmişti.

Müslüme'nin ölümünde son dakika gelişemesi

Türkiye'yi yasa boğan Müslüme'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada küçük kızın dedesi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Müslüme'nin 4 kardeşinin koruma altına alındığını, annesinin ise kadın konukevine yerleştirildiğini duyurmuştu. Silifke Başsavcılığı, Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yayın yasağını ihlal eden haberler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Olaya ilişkin Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve halen sürdürülmekte olan soruşturma kapsamında, 22 Kasım 2021 tarihinde Gülnar Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alındığı hatırlatıldı.

Alınan yayın yasağı kararının Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun resmi internet sitesinde aynı tarihte yayınlandığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yayın yasağına rağmen ulusal ve yerel ölçekteki yazılı ve görsel basında bir kısım yanlış içerikli, kişilik haklarını ihlal edici, basının haber verme hakkın ve görevinin sınırlarını aşan ve soruşturmanın selametini tehlikeye düşürebilecek nitelikte birçok haber yapıldığı görülmüştür. Belirtilen içerikteki haberlere yönelik olarak Silifke Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Türk Ceza Kanununun 'gizliliğin ihlali' başlıklı 285. maddesi kapsamında soruşturma başlatılmıştır."

Müslüme'nin annesi ve kardeşleri nerede?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölü bulunmasının ardından ailenin diğer 4 çocuğunun bakanlığa bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altına alındığı, annenin ise kadın konukevine yerleştirildiğini bildirdi.