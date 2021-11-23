Müslüme dedesi niye tutuklandı ne yaptı?

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti. AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cesedi 19 Kasım'da bulunmuştu. Jandarma ekipleri, aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürmüştü. Müslüme Yağal'ın cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilmişti. Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 8 aile yakını, adliyeye sevk edildi.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 19 Kasım'da küçük kızın açık bir arazide ölü bulunması olayıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için basın açıklaması yapılması ihtiyacı hasıl olduğu belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti: "Çocuğun ailesinin 10 Kasım tarihinde kızlarının kayıp olduğunu ihbar etmesi üzerine mülhakatımız Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığınca kayıp çocuk olayıyla ilgili derhal soruşturma açılarak geniş kapsamlı arama işlemleri başlatılmıştır. Çocuğun cansız bedeninin bulunmasının ardından aralarında aile bireylerinin bulunduğu 8 kişi hakkında aynı gün Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için yayın yasağı kararı alınmıştır. Adı geçen kişilerin ifade alma işlemleri ve delil toplama faaliyetleri halen devam etmekte olup soruşturma tüm yönleriyle, hassasiyet ve titizlikle yürütülmektedir."

Müslüme’nin dedesi neden tutuklandı?

Cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilen Müslüme'nin ölümüne ilişkin dün adliyeye sevk edilen çocuğun anne, baba, kardeşleri ve bazı aile yakınlarının da arasında olduğu kişilerin savcılık sorgusu tamamlandı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan dede H. Yağal tutuklandı. Diğer aile yakınları savcılıkça serbest bırakıldı.

Dede Hasan Yağal, Müslüme’nin kaybolmasının ardından geçen 4 gece sonrasında İHA’ya yaptığı açıklamada, "O günden beri sağ olsun devletimiz tüm gücüyle arıyor ama yok. Ben sürüye gitmiştim, çocuk arabayı çok severdi, arabaya bineceğim diye babasının arkasından kaçmış, anası tutmuş, alıkoymuş ağlarmış. Ondan sonra da yıkılası çadırı düzenleyeyim diye onunla uğraşırken, geç mi haberi oldu, erken mi haberi oldu, bilmiyorum, bir bakmış çocuk yok. Çocuk çok hareketliydi, çok akıllıydı. Zayıf bir çocuktu ama hareketliydi" demişti.

Müslüme otopsi raporu çıktı mı?

Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin detaylı bir rapor henüz çıkmadı. Genç kızın ölümüne ilişkin son verilen bilgi cesedi bulan kadından geldi. Müslüme'nin cansız bedenini bulan Ayşe Bacak çoban katıldığı bir canlı yayında şu ifadeleri kullandı: "Kıyafetleri üzerinde değildi. Bir çocuğun buraya yürümesi çok zor. Ben de normalde bu bölgeye gelmem. Köpekler havlayınca buraya doğru geldim. Davar otlatıyordum, sonra cansız bedeni gördüm. Hemen kardeşimi aradım. O da muhtara haber verimiş. Jandarmaya teslim ettim sonra evime gittim..." Bu ifadeler olayda cinayet şüphesini de artırdı.