Fatma Nur hocaya hüzünlü veda! Okul bahçesinde gözyaşları sel oldu
Çekmeköy’de bir öğrencisinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik için görev yaptığı okulun bahçesinde yürek yakan bir tören düzenlendi. Şehit öğretmenin tabutu Türk bayrağına sarılı halde son kez okuluna gelirken, bahçeyi dolduran yüzlerce öğrenci ve meslektaşı gözyaşlarına boğuldu. "Canımızdan can gitti" diyen eğitim camiası, naifliği ve güler yüzüyle tanınan Fatma Nur Hocayı alkışlarla ve dualarla uğurladı.