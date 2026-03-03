Fatma Nur hocaya hüzünlü veda! Okul bahçesinde gözyaşları sel oldu

Törende konuşan meslektaşları, Fatma Nur Hocanın sadece bir öğretmen değil, her öğrencinin dert ortağı ve okulun neşesi olduğunu vurguladı. Tabutunun üzerine bırakılan çiçekler ve öğrencilerin "Seni asla unutmayacağız hocam" haykırışları, törene katılan herkesin ciğerini yaktı.