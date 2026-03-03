  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Fatma Nur hocaya hüzünlü veda! Okul bahçesinde gözyaşları sel oldu

Çekmeköy’de bir öğrencisinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik için görev yaptığı okulun bahçesinde yürek yakan bir tören düzenlendi. Şehit öğretmenin tabutu Türk bayrağına sarılı halde son kez okuluna gelirken, bahçeyi dolduran yüzlerce öğrenci ve meslektaşı gözyaşlarına boğuldu. "Canımızdan can gitti" diyen eğitim camiası, naifliği ve güler yüzüyle tanınan Fatma Nur Hocayı alkışlarla ve dualarla uğurladı.

#1
Foto - Fatma Nur hocaya hüzünlü veda! Okul bahçesinde gözyaşları sel oldu

Çekmeköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesi, bugün tarihinin en acı günlerinden birine tanıklık etti. Uğradığı hain saldırı sonucu yaşamını yitiren Fatma Nur Çelik için düzenlenen törende, ders zili bu kez sadece hüzün için çaldı.

#2
Foto - Fatma Nur hocaya hüzünlü veda! Okul bahçesinde gözyaşları sel oldu

Okul bahçesini hınca hınç dolduran öğrenci ve veliler ellerinde Fatma Nur Hocanın fotoğrafları ve karanfillerle saatlerce bekledi.

#3
Foto - Fatma Nur hocaya hüzünlü veda! Okul bahçesinde gözyaşları sel oldu

Törende konuşan meslektaşları, Fatma Nur Hocanın sadece bir öğretmen değil, her öğrencinin dert ortağı ve okulun neşesi olduğunu vurguladı. Tabutunun üzerine bırakılan çiçekler ve öğrencilerin "Seni asla unutmayacağız hocam" haykırışları, törene katılan herkesin ciğerini yaktı.

#4
Foto - Fatma Nur hocaya hüzünlü veda! Okul bahçesinde gözyaşları sel oldu

Gökyüzünden drone ile görüntülenen o devasa hüzün kalabalığı, bir öğretmenin sevgiyle neler inşa edebileceğinin en acı kanıtı oldu. Fatma Nur Çelik, dualar ve omuzlar üzerinde son yolculuğuna uğurlanırken, geride bitmek bilmeyen bir özlem ve adalet bekleyen binlerce kalp bıraktı.

