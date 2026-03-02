  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Mansure Hüceste Bakırzade de hayatını kaybetti
Gündem

Mansure Hüceste Bakırzade de hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mansure Hüceste Bakırzade de hayatını kaybetti

Büyük şeytan ABD ve Siyonist uşağı İsrail’in İran’ın kalbine yönelik gerçekleştirdiği alçak saldırılarda kötü haber gelmeye devam ediyor. Cumartesi günü Tahran’daki ofisinde çocukları ve torunlarıyla birlikte hedef alınan İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ardından, saldırıda ağır yaralanan eşi Mansure Hüceste Bakırzade de tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in saldırılar sonucu ağır yaralanarak komaya giren eşi Mansure Hüceste Bakırzade hayatını kaybetti.

ABD-İsrail saldırılarında ölen İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in, ABD ve İsrail’in saldırısında yaralanarak hastanede tedavi altına alınan eşi Mansure Hüceste Bakırzade de hayatını kaybetti. İran basınında yer alan haberde, "Dini Lider’in muhterem eşi, bir süredir komada bulunduğu hastanede hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.

Dini Lider Hamaney, cumartesi günü başkent Tahran’daki ofisine yönelik düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti. Söz konusu saldırıda, Hamaney’in kızı, damadı, torunu ve gelininin de yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

