Macron'un korkusu alay konusu oldu! Bir şehirden diğerine 4 savaş uçağıyla gitti
Dünya

Macron’un korkusu alay konusu oldu! Bir şehirden diğerine 4 savaş uçağıyla gitti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Macron’un korkusu alay konusu oldu! Bir şehirden diğerine 4 savaş uçağıyla gitti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın gölgesinde nükleer caydırıcılık konuşması için yaptığı uçuşla alay konusu oldu. Macron’un kendi ülkesindeki bir kente gitmek üzere bindiği Dassault Falcon uçağına 4 Rafale savaş uçağının eşlik ettiği görüntüler dünyada büyük yankı uyandırdı.

Orta Doğu’daki gerilimlerin tırmandığı bir dönemde Macron, nükleer caydırıcılığa dair mesaj vermek üzere Fransa’nın deniz kenarındaki kenti Île Longue’a hareket etti. Bu yolculuk sırasında Macron’un Dassault Falcon tipi uçağına dört Rafale savaş jetinin eşlik etmesi dikkat çekti ve görüntüler  ‘Macron korkusunu dünyaya gösterdi’ şeklinde yorumlandı.

ALAY KONUSU HALİNE GELDİ

Mont Saint-Michel Körfezi üzerinde uçan Dassault Falcon ve Rafale savaş jetlerinin görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı ve alay konusu haline geldi.  Macron’un konuşma yapacağı Île Longue, Fransa’nın denizaltı konuşlu nükleer caydırıcılık sisteminin kritik merkezlerinden biri olarak biliniyor.

