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Gündem Müslümanların gücü Dua'yı hedef aldı: Nihat Genç'ten çok çirkin ifadeler
Gündem

Müslümanların gücü Dua'yı hedef aldı: Nihat Genç'ten çok çirkin ifadeler

Müslümanların en büyük gücü Dua'yı aklınca tiye alan Nihat Genç'in bu tutumuna takipçileri bile isyan etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 23:06:00 -
Müslümanların gücü Dua'yı hedef aldı: Nihat Genç'ten çok çirkin ifadeler

Kemalist Nihat Genç, twitter hesabından paylaştığı mesajı ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarfından Cuma günü Türkiye genelindeki camilerde yapılacağı duyurulan Yağmur Duası'nı aklınca tiye alınca, takipçilerinin sert tepkisi ile karşılaştı.

Önce Diyanet İşleri Başkanı'nı açıkça hedef aldı

Diyanet İşleri Başkanlığınca, son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle yarın Cuma Namazı'ndan sonra ülke genelindeki bütün camilerde yağmur duası yapılacağı duyuruldu. Dua aberini aklınca tiye almaya çalışan Nihat Genç, ilk yaptığı paylaşımında, Ayasofya Camii'nin açılışında hutbeye kılıçla çıkan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alarak, "Bu cuma camilerde yağmur duası okunacak. Meteoroloji 'cumartesi yağmur var' dedi ya. Uyanıklar! Bak dua okuduk yağdı diyecekler, yine yağmazsa? Olsun başkan bu sefer kılıçla duaya çıkar, kesin yağar!" ifadelerini kullandı.

Tweetini değiştirdi

Daha sonra bu paylaşımını kaldıran Genç, 'başkan' ifadesini kaldırarak, "Bu cuma camilerde yağmur duası okunacak. Meteoroloji 'cumartesi yağmur var' dedi ya. Uyanıklar! Bak dua okuduk yağdı diyecekler, yine yağmazsa? Bir önerim var, şu ünlü kılıcını bulutlara soksun, kesin yağar!" dedi.

 

Nihat Genç'in mesajlarına takipçileri de sert tepki gösterdi.


 

 

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Yorumlar

necmeddin

senin gibi adamın cenazesinde dua edecek adamında hocanın da......
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Mehmet

Müslümanlıkla alakası yok adamın belki.
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