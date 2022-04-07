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Dünya Müslümanlara yönelik olunca tüm dünya sessiz: Duma'da gerçekleşen kimyasal katliamın 4'üncü yılı!
Dünya

Müslümanlara yönelik olunca tüm dünya sessiz: Duma'da gerçekleşen kimyasal katliamın 4'üncü yılı!

7 Nisan 2018 tarihinde Rusya ve İran destekli Esed rejimi, Doğu Guta'da kırsalında bulunan Duma'da korkunç bir katliam gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 13:01:00 - 2022-04-07 13:12:07

Uyarı: Haberdeki görseller rahatsız edici içerik barındırıyor olabilir

7 Nisan 2018 akşamı, Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsalında bulunan Doğu Guta'da bir kimyasal katliam gerçekleştirildi.

Saat 19.30 sularında Rusya destekli Esed rejimi, kuşatma altındaki Duma'da sivil alanları kimyasal silahlarla bombaladı.

Duma katliamı

Klor ve sarin gazlarıyla düzenlendiği ifade edilen kimyasal katliamın boyutları, ertesi gün anlaşılacaktı.

Aylardır Esed rejimi ve Rusya tarafından yoğun bir şekilde bombalanmakta olan Duma'da en az 90 sivil, Rusya ve İran destekli Esed rejiminin kimyasal saldırısında boğularak hayatını kaybetti.

Rusya destekli rejim daha önce de Duma'yı yasaklı fosfor ve misket bombalarıyla hedef almıştı.

Katliamda bini aşkın sivil de yaralandı.

Duma katliamı, 2011'de başlayan Suriye savaşında rejim güçlerinin gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerinden yalnızca biri olarak kayıtlara geçti.

Katliamlardan sonra Rusya destekli rejim güçleri 14 Nisan'da Duma'yı ele geçirdi, kimyasal katliamın delilleri yok edilirken, uluslararası bir soruşturmanın da önü tamamen kapatılmış oldu.

Katliamın ardından, evlerinde birbirlerine sarılarak hayatlarını kaybeden Suriyeli sivillerin görüntüleri akıllara kazındı.

Kaynak: Mepa News

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