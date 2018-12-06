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Müslümanlara ihanetin yıl dönümü! Babür Camii'nde gerilim

Hindistan'da bulunan Babür Camii'nin yıkılışının yıl dönümünde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

06 Aralık 2018 Perşembe 21:44
Müslümanlara ihanetin yıl dönümü! Babür Camii'nde gerilim

Hindistan’ın Ayodha şehrinde bulunan Babür Camii’nin yıkılışının yıl dönümünde Hint polisinin geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Yıkılan caminin önüne kurulan barikatlarla alana girişe izin vermeyen polis, caminin yıkıldığı alanın yakınlarında asayiş uygulaması gerçekleştiriyor.

Babür Camii’nin yıkılmasının ardından çıkan olaylarda çoğu Müslüman olan binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Babür Camii'nin tarihçesi

Güney Hindistan'da otuz milyon civarında Müslüman'ın yaşadığı Utar Pradeş bölgesindeki Ayota'da bulunan Babür Camii, Hindistan'ın ilk Moğol imparatoru Babür Şah'ın isteğiyle 1527'de inşa edilmiştir. Caminin girişinde iki taş tablet üzerinde Fars dilinde, Mir Baki tarafından Babür Şahın emriyle yapıldığına ilişkin bir yazıt bulunmaktadır. Babür Camii bölgenin en büyük camiidir. Büyüklüğüne ve ününe rağmen, cami olarak, Müslümanlar tarafından çok fazla kullanılamamıştır.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 21:44
  1. Hindistan
  2. Babür Camii

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