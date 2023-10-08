Müslümanlar Mescid-i Aksa'da kıyamda: Lebbeyk Ya Aksa!
Siyonist İsrail'in yıllardır süren zulümlerine karşı Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başlattığı operasyona destek amacıyla yüzbinlerce Müslüman Mescid-i Aksa'da kıyama durarak 'Lebbeyk Ya Aksa' sloganları attı.
75 yıllık tarihiyle, arkasına aldığı 'büyük güçlerle' Filistin topraklarında yıllardır kan döken, kadın-çocuk demeden zulmeden, evlerine çöken, su kuyularına beton döken, gençleri hayatlarının baharında suçsuz yere hapislerde yaşlandıran İsrail dünden bu yana hayatının şokunu yaşıyor.
İsrail vatandaşları kaçmaya başladı
Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından başlatılan operasyonla birçok İsrail askeri öldürülürken, İsrail'e ait çok sayıda tank ve silahlara da el konuldu.
İsrail'in Demir Kubbe hava sistemi Kassam Tugaylarının füzeleri karşısında işlevsiz kaldı, İsrail vatandaşları tek tek yurtdışına kaçmaya başladı.
Müslümanlar Mescid-i Aksa'da toplandı
Filistin-İsrail savaşı dünya tarafından takip edilirken yüzbinlerce Müslüman da operasyonlara destek amacıyla Mescid-i Aksa'da toplandı.
Mescid-i Aksa'yı tamamen dolduran Müslümanlar, 'Lebbeyk Ya Aksa!' sloganlarıyla küffara karşı gövde gösterisi yaptı.
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