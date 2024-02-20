Müslümanlar harekete geçti! Siyonist katili titreten görüntü ABD'den geldi
Abluka altında tuttuğu Filistinlileri dünyanın gözü önünde katleden Siyonist katili titreten görüntü en büyük destekçisi Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi.
RECEP YEŞİL
Arkasına küresel haydut ABD ile kukla Avrupa'yı arkasına alan terörist İsrail, işgal ettiği Filistin'de katliamlarına devam ediyor.
Çocuk, kadın ve yaşlı ayırmadan kan döken teröristlere karşı, dünyanın dört bir yanındaki vicdan sahibi insanlar ayaklandı.
Siyonist katili titreten görüntü ABD'den geldi!
Filistinlilerin kanından beslenen Siyonist katili titreten görüntü en büyük destekçisi olan ABD'den geldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
San Francisco şehrinde binlerce kişi mazlum Filistin halkına destek için bir araya geldi.
Ellerinde pankartlar ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, otoyolu trafiğe kapatarak yürüyüş düzenledi.