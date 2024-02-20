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Dünya Müslümanlar harekete geçti! Siyonist katili titreten görüntü ABD'den geldi
Dünya

Müslümanlar harekete geçti! Siyonist katili titreten görüntü ABD'den geldi

Yeniakit Publisher
2024-02-20 14:08:00 - 2024-02-20 14:13:39

Abluka altında tuttuğu Filistinlileri dünyanın gözü önünde katleden Siyonist katili titreten görüntü en büyük destekçisi Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi.

 RECEP YEŞİL 

Arkasına küresel haydut ABD ile kukla Avrupa'yı arkasına alan terörist İsrail, işgal ettiği Filistin'de katliamlarına devam ediyor.

Çocuk, kadın ve yaşlı ayırmadan kan döken teröristlere karşı, dünyanın dört bir yanındaki vicdan sahibi insanlar ayaklandı.

Siyonist katili titreten görüntü ABD'den geldi!

Filistinlilerin kanından beslenen Siyonist katili titreten görüntü en büyük destekçisi olan ABD'den geldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

San Francisco şehrinde binlerce kişi mazlum Filistin halkına destek için bir araya geldi.

Ellerinde pankartlar ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, otoyolu trafiğe kapatarak yürüyüş düzenledi.

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