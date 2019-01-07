Müslümanlar camide spor yaptı, beynamazlar rahatsız oldu

Hatay İskenderun'daki bir gençlik merkezinin "Namazda bereket, sporda hareket var" adlı projesi kapsamında, sabah namazına giden cemaat, namazlarını kıldıktan sonra antrenörle cami içerisinde spor yaptı.

Hatay İskenderun'da Gençlik ve spor müdürlüğüne bağlı gençlik merkezi tarafından "Namazda bereket, Sporda hareket var" adlı proje ile İskenderun Kaptan Paşa adlı camiye sabah namazına giden cemaate, camide spor yaptırılıyor.

Önce namaz kıldılar, sonra sabah sporu yaptılar

Halk Sesi'nden Mete Çağdaş'ın haberine göre; Paşa Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan gönüllü bir grup önce cami cemaati ile birlikte namazlarını kılıyor daha sonra ise camiye özel olarak getirilen antrenör nezaretinde cami cemaatine, cami içerisinde sabah sporu yaptırılıyor. Gençlik liderlerinin şimdilik sadece her hafta Perşembe günleri yapılan bu uygulamayı hafta da 2 güne çıkartmayı düşündükleri belirtiliyor.

Beynamazlar karşı çıktı

Öte yandan bazı kişiler projeyle alakalı, "Cami içerisinde kahvaltı veya çorba ziyafeti verenlere tanık olduk da jimnastik yapanlarını da ilk kez görüyoruz. Camiler İbadet içindir. Sporlarını çıkıp cami avlusunda yapsınlar" diyerek karşı çıktı.