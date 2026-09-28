Türkiye'nin dört bir kentinden talep arttı: Ata tohumundan yetiştirilen domatesi bedava dağıtıyor!

Yaklaşık 20 yıldır elinden geldiğince üretimi sürdürdüğünü belirten Ekşioğlu, "Ailem de bana destek oluyor. Karşılık beklemeden bir şey vermekten büyük keyif alıyoruz. Yeter ki bu değer kaybolmasın." dedi. Ekşioğlu, bahçede yetiştirdiği domateslerin tohumlarını kurutarak eşine, dostuna ve hiç tanımadığı kişilere ücretsiz gönderdiğini anlatarak, şöyle devam etti: "Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden TEMA Vakfının koordinasyon toplantılarına gelen gönüllü arkadaşlarımıza tohumları hediye ediyorum. Böylece 'ekşili Kocaali domatesi' farklı şehirlere ulaşıyor. Her yıl ortalama 3 bin kişiye ve aileye tohum dağıtıyorum. Bunun yalnızca bizim ailemizde kalmasını istemiyorum. Kocaali'nin bu değerini her tarafa yayalım. İsteyen yetiştirsin, isteyen ticaretini yapsın. Önemli olan bu domatesin bizimle kaybolup gitmemesi." Domatesin kendine has ekşi tadının bulunduğunu, kabuğunun zar gibi ince ve iç yapısının dolgun olduğunu belirten Ekşioğlu, "Bu domates yatay kesildiğinde içerisindeki odacık sayısının genellikle 10 ile 12 arasında olduğu görülür. Pazar ve marketlerdeki bazı domatesler gibi yalnızca 3-4 odacıklı ve içi boş değildir. Kesildiğinde tabağı suyla doldurmaz." diye konuştu.