Ayasofya'yla özdeşleşen hattata 150. yıl vefası: Kazasker Mustafa İzzet Efendi anısına özel sergi

Ayasofya 1934'te müzeye çevrildiğinde, o devasa hat eserleri camiden çıkarılmak istenmiş ancak kapılardan geçmediği için bir kenara bırakılmıştı. O garipliği içerisinde Ayasofya, Osmanlı ve İslam kimliğini hatırlatan en büyük yadigar olarak varlığını sürdürdü. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak sadece Fatih'in emanetini asli kimliğine kavuşturmakla kalmadı, Kazasker Mustafa İzzet Efendi'ye de o izzetli günlerin hatırasını yeniden yaşattı."