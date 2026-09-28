  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yunanistan ABD’nin oyuncağı oldu Çoğu insanın göz ardı ettiği E vitaminini alırken dikkat: Bunu yap farklı olabilir! Sürekli yoran o, beyni değiştiriyor... Bartın'da TIR ile yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı Katil İsrail Gazze’de yine kan döktü! Ölü sayısı her geçen gün artıyor TİKA’dan Kırgızistan’a dijital destek: Bişkek’te yeni merkez açıldı İran basını servis etti! Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD’de bunu yapacak
Kültür Sanat
8
Yeniakit Publisher
Ayasofya'yla özdeşleşen hattata 150. yıl vefası: Kazasker Mustafa İzzet Efendi anısına özel sergi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Ayasofya'yla özdeşleşen hattata 150. yıl vefası: Kazasker Mustafa İzzet Efendi anısına özel sergi

Hat sanatının önemli isimlerinden Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin vefatının 150. yılı dolayısıyla hazırlanan sergi, sanatseverlerle Rami Kütüphanesi’nde buluştu.

#1
Foto - Ayasofya'yla özdeşleşen hattata 150. yıl vefası: Kazasker Mustafa İzzet Efendi anısına özel sergi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Ferruh Muştuer'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılışa, İstanbul Valisi Davut Gül, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, AK Parti İstanbul Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Helin Görgülü ile yazar Beşir Ayvazoğlu, Mehmed Özçay, Uğur Derman ve Çiçek Derman'ın da arasında bulunduğu sanat dünyasından birçok isim katıldı.

#2
Foto - Ayasofya'yla özdeşleşen hattata 150. yıl vefası: Kazasker Mustafa İzzet Efendi anısına özel sergi

Etkinlikte ayrıca rebab, kanun, ney, tambur, daire ve def eşliğinde Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin bestelerinden oluşan 5 eserin seslendirildiği musiki dinletisi gerçekleştirildi.

#3
Foto - Ayasofya'yla özdeşleşen hattata 150. yıl vefası: Kazasker Mustafa İzzet Efendi anısına özel sergi

"AYASOFYA CAMİİ İLE ÖZDEŞLEŞEN TEK HATTATTIR": Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, organizasyonun 19. yüzyılda yaşamış büyük bir hattat, musikişinas, alim ve devlet adamının hatırasını yad etmek maksadıyla düzenlendiğini söyledi. Serginin merkezinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bulunduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti: "Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Ayasofya ile özdeşleşen tek hattattır. Ayasofya deyince akla gelen ilk isim odur. Ayasofya'nın asli hüviyetine ve hürriyetine kavuşması, bir anlamda Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin de hürriyetine kavuşmasıdır.

#4
Foto - Ayasofya'yla özdeşleşen hattata 150. yıl vefası: Kazasker Mustafa İzzet Efendi anısına özel sergi

Ayasofya 1934'te müzeye çevrildiğinde, o devasa hat eserleri camiden çıkarılmak istenmiş ancak kapılardan geçmediği için bir kenara bırakılmıştı. O garipliği içerisinde Ayasofya, Osmanlı ve İslam kimliğini hatırlatan en büyük yadigar olarak varlığını sürdürdü. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak sadece Fatih'in emanetini asli kimliğine kavuşturmakla kalmadı, Kazasker Mustafa İzzet Efendi'ye de o izzetli günlerin hatırasını yeniden yaşattı."

#5
Foto - Ayasofya'yla özdeşleşen hattata 150. yıl vefası: Kazasker Mustafa İzzet Efendi anısına özel sergi

Yılmaz, Mustafa İzzet Efendi'nin hayatına ilişkin detayları da aktararak, "Henüz 13 yaşındayken Sultan 2. Mahmud'un dikkatini çekerek saraya alınmış, özel bir ilgiyle yetiştirilmiştir. Ancak saray hayatından bunalarak hac maksadıyla padişahtan gizli yola çıkmış, bir süre oralarda kaldıktan sonra geri dönmüştür. Kendisi aynı zamanda Şeyhülislamlıktan hemen sonra gelen Kazaskerlik makamına kadar yükselmiş, 'Reisülulema' ünvanı almış büyük bir alim ve neyzendir." diye konuştu.

#6
Foto - Ayasofya'yla özdeşleşen hattata 150. yıl vefası: Kazasker Mustafa İzzet Efendi anısına özel sergi

İstanbul Valisi Davut Gül ise TÜYEK'in ev sahipliğinde kentin kültür, sanat ve edebiyat alanlarında yürütülen çalışmalardan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Kazasker Mustafa İzzet Efendi'yi rahmetle anan Gül, "İnsanların yaptıkları işler ve bıraktıkları eserler yıllar sonra vefalı insanlar tarafından takdir ediliyor. Bugün sizlerin yaptıkları da yıllar sonra anlatılacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

#7
Foto - Ayasofya'yla özdeşleşen hattata 150. yıl vefası: Kazasker Mustafa İzzet Efendi anısına özel sergi

Protokol üyeleri ve katılımcılar daha sonra Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin nadide eserlerinin yer aldığı sergiyi gezdi. Sergi, iki ay boyunca haftanın her günü 09.00-18.00 saatleri arasında Rami Kütüphanesi'ndeki TÜYEK Sergi Salonu'nda ziyaret edilebilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Araplar için Azerileri eleştirmeyin' diyen ırkçılara duyurulur: Azerbaycanlı yetkili Netanyahu Türkiye'yi hedef alırken de oturmaya devam etti
Dünya

'Araplar için Azerileri eleştirmeyin' diyen ırkçılara duyurulur: Azerbaycanlı yetkili Netanyahu Türkiye'yi hedef alırken de oturmaya devam etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu salonunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kürsüye çıktığı sırada yaşanan diplomatik protesto v..
İsrailli bakandan alçak sözler! "Gazze'de yaptığımızı orada da yapmalıyız"
Gündem

İsrailli bakandan alçak sözler! "Gazze'de yaptığımızı orada da yapmalıyız"

Terör rejimi İsrail'in aşırı sağcı sözde Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail’in işgal altındaki Batı Yaka'da "savaş yürütmesi" gerektiğin..
Kılıçdaroğlu yine havasını aldı
Gündem

Kılıçdaroğlu yine havasını aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Bolu Abant'ta düzenlediği TBMM Grubu Değerlendirme Toplantısı'nın son gününe sabah yürüyüşü..
Kozinoğlu soruşturmasında flaş gelişme! Gözaltına alınan cezaevi doktoru ölü bulundu
Gündem

Kozinoğlu soruşturmasında flaş gelişme! Gözaltına alınan cezaevi doktoru ölü bulundu

Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan cezaevi doktoru Turgay Tam..
Türk AKINCI’dan Çin yapımı SİHA’ya havada darbe! Hava-hava zaferlerine yenisini ekledi
Gündem

Türk AKINCI’dan Çin yapımı SİHA’ya havada darbe! Hava-hava zaferlerine yenisini ekledi

Türk savunma sanayiinin önemli platformlarından Bayraktar AKINCI, Sudan semalarında dikkat çeken bir hava-hava angajmanına daha imza attı. S..
Veli Ağbaba’nın pazarda beli kırılmış!
Gündem

Veli Ağbaba’nın pazarda beli kırılmış!

Malatya’da pazar ziyareti sırasında fenalaşarak bayılan Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın belinin kırıldığı öğrenildi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23