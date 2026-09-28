Ayasofya'yla özdeşleşen hattata 150. yıl vefası: Kazasker Mustafa İzzet Efendi anısına özel sergi

"AYASOFYA CAMİİ İLE ÖZDEŞLEŞEN TEK HATTATTIR": Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, organizasyonun 19. yüzyılda yaşamış büyük bir hattat, musikişinas, alim ve devlet adamının hatırasını yad etmek maksadıyla düzenlendiğini söyledi. Serginin merkezinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bulunduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti: "Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Ayasofya ile özdeşleşen tek hattattır. Ayasofya deyince akla gelen ilk isim odur. Ayasofya'nın asli hüviyetine ve hürriyetine kavuşması, bir anlamda Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin de hürriyetine kavuşmasıdır.