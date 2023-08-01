Müslüman ülkeler sessiz! Hindistan polisi bir trende 3 Müslümanı katletti!

Hindistan Demiryolu Koruma Kuvvetleri'ne bağlı bir güvenlik görevlisi seyir halindeki bir trende 3 Müslümanı vurarak öldürdü.

Hindistan'da Müslümanlara yönelik katliamlar sürüyor.

Son olarak "Demiryolu Koruma Kuvvetleri"ne bağlı bir polis, pazartesi günü Jaipur-Mumbai tren seferinde 3'ü Müslüman 4 kişiyi vurarak katletti.

Demiryolu Koruma Kuvvetleri güvenlik görevlisi Chetan Singh, Jaipur'dan Mumbai'ye giden tren içerisinde önce kendi silah arkadaşını vurarak etkisiz hale getirdi. Ardından tren içerisinde her yeri dolaşan Hint polis, kimliğini tespit ettiği 3 Müslümanı farklı kompartımanlarda silahla vurarak öldürdü.



Katliamın İslam karşıtı bir eylem olduğu ve polis memurunun kasıtlı olarak Müslümanları infaz ettiği ifade ediliyor. Hindistan yönetiminin ise katliamı gerçekleştiren polis memurunu "akli dengesinin yerinde olmadığını" iddia ederek aklamaya çalıştığı belirtiliyor.

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Öldürülen Müslümanların kimliği Abdulkadir Bhanpurwala, Ahtar Abbas Ali ve Asgar Kai olarak açıklandı.

Ayrıca polis memuru Tika Ram Meena da yaşamını yitirdi.

Yetkililere göre, katliamı gerçekleştiren Singh gözaltına alındı.

Hindistan Meclis-i İttihad-ı Müslimin Partisi (AIMIM) Genel Başkanı Esaduddin Uveysi, Müslümanlara yönelik söz konusu saldırı hakkında "Bu spesifik olarak Müslümanların hedeflendiği bir terör saldırısıdır. Bu, devam eden Müslüman karşıtı nefret söyleminin devamıdır ve Narendra Modi'nin bu duruma bir son vermeye olan isteksizliğinin sonucudur. Suçlu Demiryolu Koruma Kuvvetleri güvenlik görevlisi gelecekte BJP'den aday olacak mı? Kefaletle serbest kalması hükümet tarafından onaylanacak mı? Serbest bırakıldığında ona çelenk takılacak mı?" ifadelerini kullandı.

Hindistan'daki Hindu milliyetçisi ve İslam karşıtı BJP, ülkedeki Müslümanlara yönelik katliamların baş sorumlusu olarak gösteriliyor.

Başbakan Modi ve hükümeti, Müslümanlara karşı işlenen suçlara destek olmak ve bu suçları cezalandırmamakla suçlanıyor.

Kaynak: Mepa News