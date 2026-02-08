  • İSTANBUL
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Epstein dosyasında deprem: Ünlü isim hakkında kan donduran "eşcinsel" ve
Giriş Tarihi:

Epstein dosyasında deprem: Ünlü isim hakkında kan donduran “eşcinsel” ve

ABD Adalet Bakanlığı’nın kamuoyuna açtığı Epstein dosyalarında, Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg'in adının 300'den fazla belgede geçmesi teknoloji dünyasında şok etkisi oluşturdu. Jeffrey Epstein'in Zuckerberg hakkında "eşcinsel" ve "bencil domuz" gibi ifadeler kullandığı yazışmaların yanı sıra, ikili arasındaki "özel çiftlik daveti" ve akşam yemeği randevuları gün yüzüne çıktı. 2012 ve 2015 yıllarına ait bu gizli e-postalar, teknoloji devinin milyarder sapık Epstein ile olan karanlık iletişim ağını deşifre ediyor.

#1
Foto - Epstein dosyasında deprem: Ünlü isim hakkında kan donduran "eşcinsel" ve

Dosyada yer alan 20 Mayıs 2012 tarihli belgede, Epstein, ismi belirsiz bir kişiden gönderilen "Mark Zuckerberg, Priscilla Chan ile evlendi" başlıklı haberin linki ve "İnanamıyorum, çok üzücü. Onun (Priscilla Chan) yerinde ben olabilirdim. Haha." mesajına, "O (Zuckerberg) eşcinsel." yanıtını veriyor. Aynı kişiden gönderilen "Emin misin? mesajı üzerine Epstein, "Bencil domuz." ifadesini kullanıyor.

#2
Foto - Epstein dosyasında deprem: Ünlü isim hakkında kan donduran "eşcinsel" ve

Dosyadaki 5 Ağustos 2015 tarihli başka bir belgede, Epstein'in asistanından Zuckerberg'e, "Merhaba Andrea. Jeffrey Epstein, geçen pazar gecesi Baume Restaurant'ta Reid Hoffman/Peter Thiel'in düzenlediği akşam yemeğine katıldı. Partide Mark, Jeffrey'den kendisine iletişim bilgilerini göndermesini istedi...Lütfen aşağıdaki bilgileri Mark'a iletir misin?" mesajını içeren bir e-posta gönderiliyor.

#3
Foto - Epstein dosyasında deprem: Ünlü isim hakkında kan donduran "eşcinsel" ve

Aynı tarihte akşam saatlerinde Epstein'in, Zuckerberg'e attığı e-postada, Reid Hoffman ile yediği akşam yemeğinden, fonladığı bilim dallarından, paranın nasıl kullanılacağından, bazı dünya liderlerine çiftliğinde karmaşık finansal sistemde servet yönetimini anlattığından söz ederek, yazışmayı "Thiel, bu hafta sonu çiftliğe gelebilir, siz de gelebilirsiniz. Oldukça sıra dışı ve özel bir yer." ifadesiyle bitirdiği görülüyor.

#4
Foto - Epstein dosyasında deprem: Ünlü isim hakkında kan donduran "eşcinsel" ve

