Epstein dosyasında deprem: Ünlü isim hakkında kan donduran “eşcinsel” ve

ABD Adalet Bakanlığı’nın kamuoyuna açtığı Epstein dosyalarında, Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg'in adının 300'den fazla belgede geçmesi teknoloji dünyasında şok etkisi oluşturdu. Jeffrey Epstein'in Zuckerberg hakkında "eşcinsel" ve "bencil domuz" gibi ifadeler kullandığı yazışmaların yanı sıra, ikili arasındaki "özel çiftlik daveti" ve akşam yemeği randevuları gün yüzüne çıktı. 2012 ve 2015 yıllarına ait bu gizli e-postalar, teknoloji devinin milyarder sapık Epstein ile olan karanlık iletişim ağını deşifre ediyor.