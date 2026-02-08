Epstein dosyasında deprem: Ünlü isim hakkında kan donduran “eşcinsel” ve

Aynı tarihte akşam saatlerinde Epstein'in, Zuckerberg'e attığı e-postada, Reid Hoffman ile yediği akşam yemeğinden, fonladığı bilim dallarından, paranın nasıl kullanılacağından, bazı dünya liderlerine çiftliğinde karmaşık finansal sistemde servet yönetimini anlattığından söz ederek, yazışmayı "Thiel, bu hafta sonu çiftliğe gelebilir, siz de gelebilirsiniz. Oldukça sıra dışı ve özel bir yer." ifadesiyle bitirdiği görülüyor.