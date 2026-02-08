  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonizm’in hizmetkarları Umman Denizi'nde buluştu: Uçak gemisinde şer ittifakı AK Parti'den "Deprem turisti" Özgür Özel'e tokat gibi cevap Rusya'dan beklenmedik Türkiye çıkışı: Sorunlar aynı Trabzonspor’a deplasmanda saldırı! ‘Can güvenliğimiz tehdit altında’ Yunan Albay NATO’nun Kritik Bilgilerini o ülkeye sızdırdı Bitcoin'de Epstein depremi: Trump döneminin tüm kazanımları silindi İstanbul'da sıcak saatler! Çatışma çıktı, yaralılar var Özgür Özel’e kendi seçmeninden "hazır değilsin" mesajı! CHP’de anket şoku Epstein Bataklığında Korkunç İtiraflar! ‘Babam ve arkadaşları özel bölgelerime vuruyorlar’ Başkan Erdoğan duyurdu: Önemli kararlar aldık
Spor Cezalı futbolcuyu oynatmışlardı! PFDK gerekeni yaptı
Spor

Cezalı futbolcuyu oynatmışlardı! PFDK gerekeni yaptı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Cezalı futbolcuyu oynatmışlardı! PFDK gerekeni yaptı

Karacabey Belediyespor, 24 Erzincanspor maçında cezalı futbolcu oynattığı gerekçesiyle 3-0 hükmen mağlup sayılırken, teknik direktör Ercümend Coşkundere'ye 2 maç men ve 40 bin TL para cezası verildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan 24 Erzincanspor – Karacabey Belediyespor maçının ardından alınan karar gündeme damga vurdu. Karacabey Belediyespor, cezalı futbolcu oynattığı gerekçesiyle hükmen mağlup sayıldı.

CEZALI FUTBOLCU SAHADAYDI

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 24. haftasında oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlanmıştı. Ancak maçta Karacabey Belediyespor forması giyen Abdullah Uysal'ın sarı kart cezası bulunmasına rağmen sahada yer alması büyük tartışma yarattı.

 

PFDK KARARINI VERDİ: 3-0 HÜKMEN MAĞLUBİYET

Yaşanan gelişmelerin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Karacabey Belediyespor hakkında karar açıklandı. PFDK, kurallara aykırı şekilde cezalı futbolcu oynatıldığı gerekçesiyle Karacabey Belediyespor'un müsabakayı 3-0 hükmen kaybetmesine hükmetti.

TEKNİK DİREKTÖRE MEN VE PARA CEZASI

Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Ercümend Hülakü Coşkundere de cezadan nasibini aldı. Tecrübeli çalıştırıcıya, cezaya uyulmaması eylemine iştiraki nedeniyle 2 resmi maçta soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 40 bin TL para cezası verildi.

 

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Futbol Müsabaka Talimatı'nın ilgili maddeleri hatırlatılarak Karacabey Belediyespor'un hükmen mağlup sayıldığı ve teknik sorumlunun cezalandırıldığı duyuruldu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

KARACABEY BLD. SPOR A.Ş.'nin, 01.02.2026 tarihinde oynanan ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-KARACABEY BLD. SPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, cezalı futbolcunun müsabakada oynamasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/f ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA, Aynı müsabakada KARACABEY BLD. SPOR A.Ş. teknik sorumlusu ERCÜMEND HÜLAKÜ COŞKUNDERE'nin, cezaya uyulmaması eylemine iştiraki nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir.

Süper Lig ekibi haber bekliyordu! Yıldız futbolcu Sterling'den yanıt geldi
Süper Lig ekibi haber bekliyordu! Yıldız futbolcu Sterling'den yanıt geldi

Spor

Süper Lig ekibi haber bekliyordu! Yıldız futbolcu Sterling'den yanıt geldi

Maçtaki tartışmada futbolcuyu öldürüp kaçmıştı: Dehşet hakem yakalandı
Maçtaki tartışmada futbolcuyu öldürüp kaçmıştı: Dehşet hakem yakalandı

Dünya

Maçtaki tartışmada futbolcuyu öldürüp kaçmıştı: Dehşet hakem yakalandı

Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar
Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar

Spor

Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar

Natura Dünyası, Gençlerbirliği Spor Kulübü Futbol Takımının İsim Sponsoru Oldu
Natura Dünyası, Gençlerbirliği Spor Kulübü Futbol Takımının İsim Sponsoru Oldu

Spor

Natura Dünyası, Gençlerbirliği Spor Kulübü Futbol Takımının İsim Sponsoru Oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23