Kültür Sanat
10
Yeniakit Publisher
Kütahya'da geleneksel giyim kültürü yeniden canlandı Şalvarını al gel gecesi
IHA Giriş Tarihi:

Kütahya'da geleneksel giyim kültürü yeniden canlandı Şalvarını al gel gecesi

Kütahya'da düzenlenen "Şalvarını Al Gel" etkinliği, kentin gündelik yaşamdan düğünlere uzanan geleneksel giyim kültürünü yeniden hatırlattı.

#1
Foto - Kütahya'da geleneksel giyim kültürü yeniden canlandı Şalvarını al gel gecesi

Kadınların yoğun katılım gösterdiği programda, şalvar yalnızca bir kıyafet olarak değil, bir yaşam biçimi olarak ele alındı.

#2
Foto - Kütahya'da geleneksel giyim kültürü yeniden canlandı Şalvarını al gel gecesi

Etkinlik boyunca Kütahya'ya özgü şalvarlar farklı model ve kesimleriyle sergilendi. Geçmişte tarlada, sokakta ve düğünlerde kullanılan şalvarların kesim özellikleri, kumaş yapıları ve kullanım amaçları katılımcılarla paylaşıldı.

#3
Foto - Kütahya'da geleneksel giyim kültürü yeniden canlandı Şalvarını al gel gecesi

Defilede yer alan şalvarların, Kütahya'da kuşaktan kuşağa aktarılan el işi kültürünün izlerini taşıdığı vurgulandı.

#4
Foto - Kütahya'da geleneksel giyim kültürü yeniden canlandı Şalvarını al gel gecesi

Programda ayrıca kentin düğün geleneğinde önemli yer tutan Tefebaşı, Pullu, Dizibağlı, Çatkılı, Eğrimli ve Dallı kıyafetler tanıtıldı.

#5
Foto - Kütahya'da geleneksel giyim kültürü yeniden canlandı Şalvarını al gel gecesi

Bu kıyafetlerde kullanılan sırma işlemeler, renk tercihleri ve süsleme detayları, geçmişte düğünlerin sosyal statü ve aile yapısını nasıl yansıttığını ortaya koydu.

#6
Foto - Kütahya'da geleneksel giyim kültürü yeniden canlandı Şalvarını al gel gecesi

Etkinlik, yalnızca görsel bir sunumla sınırlı kalmadı. Yöresel oyunlar oynandı, Kütahya türkülerine eşlik edildi.

#7
Foto - Kütahya'da geleneksel giyim kültürü yeniden canlandı Şalvarını al gel gecesi

Katılımcılar, şalvarın hangi yaşlarda ve hangi törenlerde kullanıldığına ilişkin kültürel anlatımları dinleme fırsatı buldu. Bu yönüyle program, bir defileden çok kültürel bir anlatı niteliği taşıdı.

#8
Foto - Kütahya'da geleneksel giyim kültürü yeniden canlandı Şalvarını al gel gecesi

Programda Kütahya mutfağının sevilen lezzetlerinden cimcik mantısı da katılımcılara ikram edildi. Gün boyu süren etkinlikte, kentin giyim, müzik ve mutfak kültürü bir arada sunularak geçmiş ile bugün arasında kültürel bir bağ kuruldu.

#9
Foto - Kütahya'da geleneksel giyim kültürü yeniden canlandı Şalvarını al gel gecesi

Şalvar Gecesi, emekli öğretmen Ayşe Gültekin öncülüğünde; Aygül Gezer, Ayşe Kaçan, Zübeyde Çığcı ve Müjgan Gültekin tarafından organize edildi. Katılımcılar, benzer kültürel etkinliklerin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

