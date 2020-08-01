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Gündem

Müslüman gencin linç edilmesi sonrası Ömür Gedik'ten skandal Hindistan paylaşımı

Şarkıcı Ömür Gedik skandal bir paylaşımda bulunarak Hindistan'da Müslüman bir gencin inek eti taşıdığı iddiasıyla linç edilmesine destek verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-01 13:29:00 -
Müslüman gencin linç edilmesi sonrası Ömür Gedik'ten skandal Hindistan paylaşımı

Hindistan'ın Gurgaon şehrinde aracında inek eti taşıdığı iddiasıyla çekiçle saldırılan ve linç edilen Müslüman genç, hastanelik oldu. Şarkıcı Ömür Gedik yaşanan bu olay sonrası sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulunarak Müslüman gencin linç edilmesine destek verdi. Sözde hayvansever olarak hayvanların etleri için ya da din adına da olsa öldürülmesine karşı çıkan Gedik, bir insanın linç edilmesine destek vererek, bu olayın ardından kişisel twitter hesabından "Hindistan'ı seviyorum" paylaşımında bulundu.

Ne olmuştu?

Başkent Yeni Delhi'ye yakın olan Gurgaon'da Müslüman bir genç, aracında inek eti taşıdığı iddiasıyla bir grup tarafından durdurulmuş ve çekiçle saldırılarak linç edilmeye çalışılmıştı. Ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırılmıştı.

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