Müslüman çocukların içeceklerine fare zehri kattılar!
Hindistan'da yaklaşık 1 milyar 400 milyonluk nüfusun 200 milyondan fazlasını oluşturan Müslümanlara karşı nefret söylemi ve şiddet her geçen gün artıyor.
Hindistan'da yaklaşık 1 milyar 400 milyonluk nüfusun 200 milyondan fazlasını oluşturan Müslümanlara karşı nefret söylemi ve şiddet her geçen gün artıyor.
Hindistan’da Müslümanlara karşı İslamofobik saldırılar her geçen gün katlanarak devam ediyor. 200 milyondan fazla Müslüman'ın yaşadığı ülkede camiler yıkılıyor, namaz kılmak engelleniyor, kutsal değerlere hakaret ediliyor, müslüman halk zulüm ve işkence görüyor.
Müslüman karşıtlığının acımasız boyutlara ulaştığı ülkede yaşanan son olay Müslüman nefretinin ne boyutta olduğunu gözler önüne serdi.
Hindistanlı Müslümanlar, Hindu meyve suyu satıcısını Müslüman çocuklara sattığı içeceklere fare zehri katarken suçüstü yakaladı.
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