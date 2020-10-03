Müslüman Alimler Birliği'nden İslam'ı hedef alan 'soytarı'ya sert tepki: Hala Orta Çağ'da yaşayan Macron'a acıyoruz

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, İslam'ı hedef alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi.

"İslami radikalizm ile mücadele" konulu bir ulusa sesleniş konuşmasında "İslam bugün dünyanın her yerinde krizde” şeklinde tepki çeken ifadelerde bulunan Macron'a, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği'den tepki geldi.

"İslam, sizin kartondan ürettiğiniz sahte liderlerin günahından sorumlu değildir"

Karadaği, sosyal medya hesabından hesabından, "İslam dini, sizin kartondan ürettiğiniz sahte liderlerin günahından sorumlu değildir. İslam dini herhangi bir krizden geçmiyor." ifadeleriyle Macron'a cevap verdi.

"İslam dini hiçbir zaman sırtını bir yönetimin desteğine dayamadı"

İslam'ın Allah'ın dini olduğunu, seçmenlerin ruh hallerine dayalı bir yönetim sistemi olmadığını vurgulayan Karadaği, "Sayın Cumhurbaşkanı (Macron), İslam dini hiçbir zaman sırtını bir yönetimin desteğine dayamadı. Ona karşı çıkanlara da kendi görüşünü dayatmak için kılıç kaldırmadı. Bundan dolayı dinimiz için endişelenmeyin." dedi.

"Başkalarının planlarına rağmen İslam hala hayatta"

Karadaği, başkalarının planlarına ve İslamofobiye rağmen İslam dininin hayatta olduğunu söyleyerek, "Dinimiz bir krizden geçmiyor ve geçmeyecek. İslam dini, bir beşerin ürünü olmadığından dolayı bozulması veya zayıflaması gibi bir korkumuz yoktur." ifadesinde bulundu.

"Hala Orta Çağ'da yaşayan bir hükümdara (Macron'a) acıyoruz"

Karadaği, "Sayın Macron, gelecek İslam'ındır. Biz, başkalarının dinlerini ve kutsallarını meşru hedefler haline getiren toplumların geleceğinden endişe ediyoruz. 21. yüzyıldayken, dini savaşlar hayaliyle hala Orta Çağ'da yaşayan bir hükümdara (Macron'a) acıyoruz." ifadelerine yer verdi.

"Krizde olan sizler ve sizin ürünleriniz"

Bir kriz varsa onun da bazı Batılı politikacıların çifte standartlarından kaynaklandığını vurgulayan Karadaği şunları kaydetti:

"Arap ve İslam dünyasında pek çok ülkede iktidardakilerin, sizin ürününüz veya tebrik ettiğiniz darbeciler olduğunu size hatırlatırız. Sayın Macron, krizde olan sizlersiniz. Ahlaki, insani ve siyasi krizlerle yıkılıyorsunuz."