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Dünya Musluktan akan su alev alev yandı
Dünya

Musluktan akan su alev alev yandı

Çin'in Liaoning eyaletinde, musluktan akan suya çakmak vuran bir kişi suyun alev aldığını gördü. Konuyla ilgili araştırma yapan yetkililer "su borusu şebekesine karışan az miktarda doğal gazın" yeraltı suyunu kirlettiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 10:19:00 -

Çin'in kuzeydoğusunda ikamet edenler, musluklarından yanıcı bir madde aktığını bildirdi. Video kayıtlarında insanların mutfak ve banyo lavabolarına akan suyu tutuşturduğu görülüyor.

Doğal gaz sızıntısı

iaoning eyaletinin Panjin kenti sakinleri Pazar günü sosyal medyada dile getirdikleri şikâyetlerinde, ellerini yıkadıktan sonra yağlı bir tabaka kaldığını belirtti. Aktarılana göre, yerel yetkililerin incelemesi sonrası "su borusu şebekesine karışan az miktarda doğal gazın" yeraltı su tedarikini kirlettiği belirlendi.

"Tuhaf bir durum"

Çin devletine bağlı People's Daily gazetesinin tweetinde, "Tuhaf durum, şimdi kapatılmış olan geçici yeraltı su tedarik sistemindeki hata nedeniyle oluşan doğal gaz sızıntısından kaynaklanıyor" ifadeleri yer aldı. Yetkililer tarafından yapılan bir açıklamada ise, "Kent sakinlerinin 'Liaoning'deki bir köylünün evindeki musluk suyunun tutuşabildiği' şikâyetine büyük önem veren Dawa Bölgesi, analizler yapıp sebebi bulması için derhal bir uzman görevlendirdi" denildi.

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