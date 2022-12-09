Muslera'yı dünya yıldızının avukatı savunacak

Edinson Cavani, Diego Godin ve Jose Gimenez'e açılan disiplin soruşturmasının ardından Fernando Muslera harekete geçti. Uruguay'ın, daha önce Lionel Messi'yi savunan spor hukukçusu Ariel Reck'i davaya bakması için tuttuğu belirtildi.

Dünya Kupası'nın grup aşamasında son oynadığı Gana maçı sonrasında, federasyon ve 4 futbolcusu için disiplin soruşturması açılan Uruguay'ın, dava için spor hukukunda uzmanlaşmış avukat "Ariel Reck"i tutacağı belirtildi.

Messi'yi savunmuştu

Reck, daha öncesinde Lionel Messi'yi yardımcı hakeme hakaret ettiği bir davada savunmuştu. Messi'nin 3 maç ceza alması beklenirken, Arjantinli yıldız o davayı kazanıp ceza almamıştı.