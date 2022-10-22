Muslera'nın yerine gelecek isim belli oldu

Yaz transfer döneminde yaptığı hamleler ile dikkat çeken Galatasaray, ilerleyen dönem adına da çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı nedeniyle kaleye bir hamle yapmayı planlıyor.

Galatasaray, 2006-07 sezonu sonunda Faryd Mondragon'un ayrılışının ardından bir sonraki sezonu Türk kaleciler ile geçmişti. Ardından İtalyan kaleci Morgan De Sanctis dönemi yaşanırken 2011'de Lazio'dan Fernando Muslera kadroya katılmıştı. Şimdi ise Galatasaray, yine İtalya'dan bir isim ile Muslera'nın boşluğunu doldurmayı planlıyor.

Calciomercato'nun haberine göre Fernando Muslera sonrası dönem için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Empoli kalecisi Guglielmo Vicario ile ilgileniyor. Sarı-Kırmızılılar, 26 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katarak Muslera sonrası dönemde uzun yıllar sıkıntı yaşamamayı hedefliyor.

Vicario, geçtiğimiz sezon Cagliari'den kiralık olarak Empoli forması giymişti. İtalyan file bekçisinin sergilediği perforamns, Empoli'nin Serie A'da kalmasına büyük katkı sağlamıştı.