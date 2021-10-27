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Spor Muslera'dan sürpriz karar
Spor

Muslera'dan sürpriz karar

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, geleceği ile ilgili sürpriz bir karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 21:08:00 -
Muslera'dan sürpriz karar

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, geleceği ile ilgili sürpriz bir karar aldı. Son zamanlarda hatalarıyla eleştirilerin hedefi olan Muslera, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası ile Uruguay Milli Takımı'na veda etme kararı verdi.

Galatasaray'da tecrübeli kaleci Muslera bu sezona iyi başlayamadı. Copa America dönüşü dinlenemeden takıma katılan Muslera, birçok maçta kendisinden beklenmeyen hatalar yaptı.

10. haftada oynanan Beşiktaş derbisinde Cyle Larin'in attığı ilk golde de zamanlama hatası yapan Muslera bir kez daha eleştirilerin hedefi oldu.

Ajansspor'un haberine göre, Galatasaray'daki performansı tartışılan Muslera, ülkesi Uruguay ile ilgili önemli bir karar aldı.

Gelecek yaz 36 yaşına girecek olan Galatasaraylı file bekçisi, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası sonrası milli takıma veda edecek. Her yıl milli maç aralarında 10 binlerce kilometre yolculuk yapan Fernando Muslera, yorgunluk ve yoğun maç trafiğinde ailesine vakit ayıramamaktan şikayetçi.

Uruguay Milli Takımı'yla ilk maçına 2009 yılında çıkan tecrübeli kaleci, tıpkı Galatasaray gibi ülkesinin de değişilmez isimlerinden biri oldu. 129 maçta Uruguay kalesini koruyan Muslera, 2011'de Copa Amerika şampiyonluğu yaşadı. 2010 Dünya Kupası'nda ise yarı final oynadı.

Galatasaray'la 2024'e kadar sözleşmesi var

2011'den bu yana Galatasaray forması giyen Fernando Muslera'nın sarı kırmızılı kulüple sözleşmesi ise 2024 yazında sona erecek.

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