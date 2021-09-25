Muslera rakip futbolculara saldırdı
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'ın Alanyaspor'a 1-0 kaybettiği müsabaka sonrası Fernando Muslera'nın rakip futbolculara saldırdığı görüntüler ortaya çıktı.
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde ağırladığı Alanyaspor'a 86. dakikada yediği golle mağlup olmuştu.
Alanyaspor'un golünü Candeias kaydetmiş ve takımına 3 puanı getirmişti.
Bu skorla Galatasaray, ligdeki ilk mağlubiyetini almış oldu.
Rakip oyunculara saldırdı
Maçın ardından soyunma odasına giden koridor karıştı. Sarı-kırmızılıların deneyimli file bekçisi Fernando Muslera, rakip takım oyuncularına saldırdı.
Durumu fark eden görevliler olayı yatıştırmak için araya girdi. O anları bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.