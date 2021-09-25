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Spor Muslera rakip futbolculara saldırdı
Spor

Muslera rakip futbolculara saldırdı

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'ın Alanyaspor'a 1-0 kaybettiği müsabaka sonrası Fernando Muslera'nın rakip futbolculara saldırdığı görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 16:55:00 -

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde ağırladığı Alanyaspor'a 86. dakikada yediği golle mağlup olmuştu.

Alanyaspor'un golünü Candeias kaydetmiş ve takımına 3 puanı getirmişti.

Bu skorla Galatasaray, ligdeki ilk mağlubiyetini almış oldu.

Rakip oyunculara saldırdı

Maçın ardından soyunma odasına giden koridor karıştı. Sarı-kırmızılıların deneyimli file bekçisi Fernando Muslera, rakip takım oyuncularına saldırdı.

Durumu fark eden görevliler olayı yatıştırmak için araya girdi. O anları bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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