Musk’tan çalışanına edepsiz teklif! Parası var ahlakı yok

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk'ın bu yılın başlarında doğan çocuğunun annesi, Neuralink'in Özel Projeler Direktörü Shivon Zilis olarak belirtildiği bir Bloomberg raporu tarafından doğrulandı.

Bu, Zilis'in Musk'tan olan üçüncü çocuğu olarak kaydediliyor. Daha önce Neuralink yöneticisinin Musk'tan ikizleri dünyaya gelmişti. Ayrıca SpaceX'in kurucusu ve sosyal medya platformu X'in sahibi olan Musk, daha önce ikiz oğullarının isimlerini değiştirmek için mahkemeye başvurmuştu.

Elon Musk'ın kaç çocuğu olduğu resmi olarak bilinmiyor, ancak genel kabul gören bilgiye göre milyarderin 11 çocuğu bulunuyor: beşi ilk eşi yazar Justine Wilson'dan, üçü müzisyen Grimes'tan ve üçü de Neuralink yöneticisi Shivon Zilis'ten.

Ahlaksız teklif

Bu gelişme, SpaceX'te bir kadın çalışanın iddialarıyla birlikte gelmişti. Çalışan, Elon Musk'un kendisinden birden fazla kez çocuk sahibi olmasını istediğini ve bu talebi reddettiği için maaşında artış yapılmadığını iddia etmişti.