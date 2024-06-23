  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Zafer Partili başkan sınırları aştı: Keşke köpekler şu çocuklara dalıp parçalasa

Türkiye'den TB2 SİHA almışlardı! Uranyuma çöken Fransızları ülkeden kovdular

Elon Musk Türkiye ile ilgili verdiği sözü tutmadı! Yeni kararı tüm dünya ile paylaştılar

Türkiye'den büyük başarı! Cevdet Yılmaz rakamları paylaştı

A Milli Takım Portekiz karşısında darmadağın oldu! Montella'nın kadro tercihi maçın önüne geçti

Avrupa ülkesi sonunda gerçeği gördü: ABD, Türkiye'ye karşı bizi kullanmaya başladı

AK Parti'den, DEM Parti'nin iftiralarına cevap

Almanya'da Türkiye'ye küstah muamele! Montella kartını gözüne soktu

Çin'den Libya'da Hafter güçlerine silah taşıdığı öne sürülen gemi İtalya'da durduruldu

Selçuk Bayraktar paylaştı! Aziz Sancar'ın Kızılelma mesajı herkesi duygulandırdı
Gündem Musk’tan çalışanına edepsiz teklif! Parası var ahlakı yok
Gündem

Musk’tan çalışanına edepsiz teklif! Parası var ahlakı yok

Yeniakit Publisher
2024-06-23 11:35:00 -
Musk’tan çalışanına edepsiz teklif! Parası var ahlakı yok

Dünyaca ünlü girişimci Elon Musk’ın, Neuralink yöneticisi olan bir kadından daha çocuğu olduğu ortaya çıktı. Böylece Musk’ın bilinen çocuk sayısı 12'ye yükselirken, bir çalışanı kendisinden çocuk isteyen iş adamını reddettiği için maaşına zam yapılmadığını iddia etti.

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk'ın bu yılın başlarında doğan çocuğunun annesi, Neuralink'in Özel Projeler Direktörü Shivon Zilis olarak belirtildiği bir Bloomberg raporu tarafından doğrulandı.

Bu, Zilis'in Musk'tan olan üçüncü çocuğu olarak kaydediliyor. Daha önce Neuralink yöneticisinin Musk'tan ikizleri dünyaya gelmişti. Ayrıca SpaceX'in kurucusu ve sosyal medya platformu X'in sahibi olan Musk, daha önce ikiz oğullarının isimlerini değiştirmek için mahkemeye başvurmuştu.

Elon Musk'ın kaç çocuğu olduğu resmi olarak bilinmiyor, ancak genel kabul gören bilgiye göre milyarderin 11 çocuğu bulunuyor: beşi ilk eşi yazar Justine Wilson'dan, üçü müzisyen Grimes'tan ve üçü de Neuralink yöneticisi Shivon Zilis'ten.

Ahlaksız teklif

Bu gelişme, SpaceX'te bir kadın çalışanın iddialarıyla birlikte gelmişti. Çalışan, Elon Musk'un kendisinden birden fazla kez çocuk sahibi olmasını istediğini ve bu talebi reddettiği için maaşında artış yapılmadığını iddia etmişti.

Musk’tan geri adım... Bir anda OpenAI’a açtığı davayı geri çekti
Musk’tan geri adım... Bir anda OpenAI’a açtığı davayı geri çekti

Aktüel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Musk’tan geri adım... Bir anda OpenAI’a açtığı davayı geri çekti

Elon Musk açıkladı! Üç yeni Tesla modeli geliyor!
Elon Musk açıkladı! Üç yeni Tesla modeli geliyor!

Teknoloji

Elon Musk açıkladı! Üç yeni Tesla modeli geliyor!

Elon Musk: Amerikalılar işten kaçıyor diyerek adeta isyan etti!
Elon Musk: Amerikalılar işten kaçıyor diyerek adeta isyan etti!

Aktüel

Elon Musk: Amerikalılar işten kaçıyor diyerek adeta isyan etti!

Elon Musk'ın projesi pahalıya patlayabilir! Dünya büyük tehlikede
Elon Musk'ın projesi pahalıya patlayabilir! Dünya büyük tehlikede

Teknoloji

Elon Musk'ın projesi pahalıya patlayabilir! Dünya büyük tehlikede

Elon Musk Türkiye ile ilgili verdiği sözü tutmadı! Yeni kararı tüm dünya ile paylaştılar
Elon Musk Türkiye ile ilgili verdiği sözü tutmadı! Yeni kararı tüm dünya ile paylaştılar

Teknoloji

Elon Musk Türkiye ile ilgili verdiği sözü tutmadı! Yeni kararı tüm dünya ile paylaştılar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23