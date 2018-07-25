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Musk ismine yasak geldi!

Son yılların en çok konuşulan isimlerinin başında gelen Elon Musk, bu sefer yaptıklarıyla değil adıyla gündeme geldi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:09
Musk ismine yasak geldi!

Dünyanın en popüler isimlerinden biri olan Elon Musk, geçtiğimiz dönemlerde kapattığı Facebook hesabının sonrasında, sosyal medya etkileşiminin çok büyük bir kısmını Twitter üzerinden gerçekleştirmeye başlamıştı. Yaptığı paylaşımlar ve takipçiler ile etkileşimi sayesinde de büyük ilgi gören bu hesabın peşinde art niyetli kişiler de yok değil. İşte bu noktada, Twitter devreye girdi ve Elon Musk adına yasaklama getirdi! 

Kripto para işiyle ilgilenenler, popüler hesapların isimlerini kopyalayıp, dağıttıkları linkler ile kullanıcıları kendi işleri için kullanmaya başladı. En çok kullanılan isimlerin başında gelen Elon Musk için, Twitter’ın önlemi son derece net oldu.

Twitter’da görüntülenen hesap adı Elon Musk olan kullanıcılar, anında bloke ediliyor. Eğer bu hesap, onaylı bir hesap değil ise, tekrar aktif hale gelebilmek için “insanlık testi” yapılıyor. Bloke edilen hesabın sahibinden, telefon numarası ve CAPTCHA ile onay isteniyor. Onay sonrasında ise bu adı kullanmaya devam edilebiliyor.

AMAÇ BOT HESAPLARI TEMİZLEMEK
Bu çalışmadaki ana hedef, parodi ve taklit hesapların engellemesinden ziyade, bot hesapların tamamen devredışı bırakılabilmesi. shiftdelete'in haberine göre sahte hesap isimleri ile açılan bot hesaplar, kripto para işlemesi için gereken linkleri, popüler hesaplar üzerinden otomatik olarak paylaşarak, inanılmaz bir kullanıcı kitlesine yayabiliyor. SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Musk’ın bu durumdan haberdar olması da dikkat çeken bir detay. Kendisine sorulan bir soruya, Etherium botlarını kimin çalıştırdığını merak ettiğini belirten Musk, bu kişinin becerilerinden etkilenmiş gibi görünüyor.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:09
  1. twitter
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